Así nació la primera colección de una marca masiva en Latinoamérica hecha solo con prendas reutilizadas

Nuestra camiseta favorita es una extraña. A pesar de que desde hace meses e incluso años vive en nuestro clóset, es poco lo que sabemos de ella, que como identificación solo tiene una etiqueta que se pierde en la palma de la mano.
Lo mismo ocurre con el resto de prendas: pocas veces nos preguntamos cómo se hicieron y quiénes están detrás de ellas porque, por una parte, también son reducidas las ocasiones en las que los talleres de las grandes marcas tienen las puertas abiertas para los consumidores.
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Transparencia, la nueva colaboración del diseñador venezolano Alejandro Crocker con la marca GEF, parte de esa singularidad para ir en contra de ella: cada una de las prendas de la colección a simple vista evidencia todos los detalles que su elaboración implicó.
No es exageración: uno de los hitos que supone este trabajo es que, por primera vez en Latinoamérica, una marca masiva creó una colección completa con remanufactura, o sea, sin utilizar materia prima nueva, solo con prendas de colecciones anteriores.
Todo inició en 2025, cuando el diseñador conoció a Catalina Ochoa, gerente de mercadeo del Grupo Crystal, en un desfile de Bogotá Fashion Week. Una semana después, Crocker estaba sentado en las oficinas de Medellín con los creativos de la marca, conversando sobre cómo podían trabajar juntos. Encontrar ese intermedio era crucial en esta colaboración porque ambos tienen dos modelos de producción radicalmente opuestos.
Crocker es un referente de moda circular en Colombia y la región. A pesar de que en las últimas dos décadas se ha convertido en un nombre que aparece en la conversación sobre sostenibilidad en la industria, su formación es en historia del arte y, de hecho, uno de sus primeros trabajos fue en el Museo de Arte Moderno de Caracas.
“Pero tenía esa cosa por dentro, esas ganas de crear esa segunda piel. Entonces tomé una decisión: me fui donde una señora que tenía 82 años y un taller, me senté con ella y le dije: ‘Enséñame a manejar una aguja y un hilo’”, recuerda Alejandro, para quien coser es una meditación que nunca se ha visto interrumpida por el gruñido de la máquina de coser, ya que hoy en día todo lo sigue haciendo a mano.