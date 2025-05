“Es el documental más loco y divertido que he hecho”: directora de Mañana fue bonito de Karol G

Pero en ese momento había pasado solo un día desde que se estrenó el documental. Según las cifras actualizadas de Netflix , a 11 de mayo, Mañana fue bonito ocupa el cuarto lugar en las películas de habla no inglesa en todo el mundo. Tiene 7,8 millones de vistas en el mundo del 8 al 11 de mayo y ocupa el lugar número uno en 12 países del mundo : Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, El Salvador y Guatemala.

Con Karol G fue muy distinto. Fue como hacer surf. Éramos como un pequeño molusco pegado al gran barco que es Karol G. Tuvimos que capturar lo que pudiéramos, cuando pudiéramos. Teníamos que estar listos en cualquier momento. Ella no podía reaccionar a nosotros porque tenía muchas otras cosas en marcha. Entonces, nos preguntábamos: ¿cómo nos volvemos invisibles?, ¿cómo no estorbamos?, ¿cómo estamos listos para grabar cuando se pueda?

“En todos los otros proyectos que he hecho, el sujeto del documental estaba completamente dedicado a lo que estábamos filmando. Éramos lo único que tenían entre manos en ese momento, así que podían darnos todo su tiempo, lo cual es complicado pero manejable en un documental.

Fue un reto estratégico, como un juego de planeación constante para ser lo más versátiles posible y capturar los momentos más íntimos del día. Fue muy divertido, el documental más loco que he hecho. Y sí, estar de gira fue una experiencia increíble ”.

Además, no sabíamos si íbamos a estar todo el día con ella o solo 30 minutos. Teníamos que llevar suficiente material, baterías y lentes para lo que fuera que se presentara, porque queríamos que todo se viera cinematográfico. Dependiendo del tipo de plano, cambiábamos los lentes. ¿Vamos a grabar en el auto, de cerca? ¿O será algo desde lejos? Teníamos que ser móviles y mantener la calidad visual y de sonido.

Claro, hay una escena en la que abren una botella de champaña en el auto, pero fuera de eso, lo demás es ella siendo humana: con su familia, llorando, pasando momentos duros, enfrentando traumas y discusiones. Quería mostrar eso, porque lo glamuroso ya se ve en redes. Lo que a mí me interesa es cómo una persona logra sostener tanto cansancio y trabajo día tras día. Eso fue lo que nos guió para decidir qué dejar y qué no”.

“ Estuvimos más de un año en edición. Fue muy difícil tomar decisiones. Pero nuestra brújula siempre fue esa primera conversación que tuve con Karol sobre lo que ella quería lograr con la película, y lo que yo también quería: no mostrar solo el glamour, las redes sociales, lo divertido que es ser una estrella pop.

“Bueno, ¡la bandeja paisa es una locura deliciosa! Diría que la forma en que comen los colombianos es admirable. El desayuno más grande que he visto en mi vida, con chicharrón y todo. Me encanta la comida colombiana. Fue muy divertido estar rodeada todo el tiempo de colombianos comiendo comida colombiana”.

“Sí. En el día a día, cuando me siento un poco mal conmigo misma, o estoy trabajando muchas horas —como anoche, que llegué a casa a las 10:30 después de un evento y esta mañana ya estaba trabajando otra vez—, pienso en Karol. Y pienso que ella trabaja diez veces más duro de lo que yo he trabajado en mi vida. Así que, si ella puede, yo también puedo.

¿Karol estuvo muy involucrada en las decisiones sobre qué incluir y qué no?

“Fue una gran colaboración, pero diría que, como su intención era hacer algo vulnerable, no hubo nadie encima mío diciéndome que esto debía ser una pieza de relaciones públicas.

Obviamente, hubo conversaciones sobre qué quería compartir. Fue un diálogo humano. Pero ella mantuvo cierta distancia del proceso de edición. No supo realmente qué estábamos haciendo hasta que vio el primer corte de la película. Y estoy muy agradecida de que le haya gustado ese primer corte y de que me permitiera hacer la película que yo quería hacer. Porque eso no siempre pasa, es algo muy raro”.