Jaafar, el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana

“Soy mitad colombiano, algo que mucha gente no sabe, así que hay algunos sonidos latinos en mi música”, dijo Jaafar Jackson hace 6 años en una entrevista en Front Row Live en YouTube con una sonrisa en su rostro al hablar de sus proyectos musicales propios. En ese momento tenía 23 años y estaba lanzando Got Me Singing, su primera canción en solitario. Jaafar es hoy noticia por ser el protagonista de Michael, la película biográfica del rey del pop que se estrenará en Colombia el 23 de abril de 2026. En Jaafar no solo está el apellido Jackson, sino también un gran parecido con el fallecido rey del pop yaque Jaafar es sobrino de Michael, hijo de uno de sus hermanos Jermaine Jackson y la colombiana Alejandra Rodríguez.

Raíces siempre presentes

Cuando Jaafar cuenta en varias entrevistas que es mitad colombiano y mitad “Jackson” hace parte de una herencia que va más allá de lo habitual. En una entrevista con Los informantes en 2018, precisaron que la sangre colombiana la llevan con orgullo y que en ocasiones han visitado el país, pero además dijo Jaafar en esa ocasión que la gente siempre va a esperar “que seas mejor por tu familia, por tu apellido. Siempre será muy difícil, yo trato de no tener miedo y solo hago lo mejor que puedo”, a lo que su hermana Genevieve añadió que está en los genes, que es innegable que las mujeres y los hombres en su familia cantan con un tono muy de los Jackson. Por eso Jaafar fue elegido para interpretar a su tío, ese que conoció siendo niño y al que aún extraña. Su parecido físico es innegable y el joven, hoy de 29 años ha estudiado sus movimientos, su voz al hablar y todo lo que ya lleva en su ADN. “Me siento honrado y agradecido de poder compartir la historia de mi tío Michael. A todos los fans alrededor del mundo, nos vemos pronto”, escribió en su cuenta de Instagram @jaafarjackson

Su madre, Alejandra, lo llena de elogios: “Eres una de las mayores bendiciones de mi vida y le agradezco a Dios cada día por haberme elegido para ser tu mamá. Eres amable, cariñoso, inteligente, ¡y tu determinación es increíble! Eres un alma creativa, tan generoso, considerado y uno de los hombres más humildes y auténticos que conozco. Estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido”, escribió a Jaafar en uno de sus cumpleaños. Es claro que este estreno tiene a la familia Jackson muy feliz, y removiendo los recuerdos de lo que fue Michael Jackson en el mundo de la música. Pero la expectativa no ha sido solo familiar, sino que se ha extendido al mundo entero ya que a raíz del anuncio de la fecha de la película, además del avance que entregaron desde la producción y justo cuarenta años después del estreno de Thriller, Michael Jackson volvió al Top 10 de Billboard y se convirtió en el primer artista con presencia en la lista Hot 100 durante seis décadas consecutivas.

¿De qué trata la película?