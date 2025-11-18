Jaafar, el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana

“Soy mitad colombiano, algo que mucha gente no sabe, así que hay algunos sonidos latinos en mi música”, dijo Jaafar Jackson hace 6 años en una entrevista en Front Row Live en YouTube con una sonrisa en su rostro al hablar de sus proyectos musicales propios.
En ese momento tenía 23 años y estaba lanzando Got Me Singing, su primera canción en solitario. Jaafar es hoy noticia por ser el protagonista de Michael, la película biográfica del rey del pop que se estrenará en Colombia el 23 de abril de 2026.
En Jaafar no solo está el apellido Jackson, sino también un gran parecido con el fallecido rey del pop yaque Jaafar es sobrino de Michael, hijo de uno de sus hermanos Jermaine Jackson y la colombiana Alejandra Rodríguez.