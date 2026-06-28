Estudio de animación paisa ganó en el festival de animación más importante del mundo tras coproducir La Violinista

La película hizo historia al quedarse con el galardón principal desde que el Festival de Annecy International Animation Film Festival inició sus proyecciones en 1960, un certamen considerado los “Cannes de la animación”.
La violinista se llevó el premio Cristal for a Feature Film (Premio Cristal al Mejor Largometraje) el máximo galardón otorgado en este prestigioso festival.
Detrás de este logro está el antioqueño Daniel Vélez Carvajal, quien junto a su socio Andrés Mesa consolidó el estudio Bombillo Amarillo como coproductor del filme, una apuesta internacional hecha entre Singapur, España e Italia.
El largometraje fue dirigido y producido por Raúl García, reconocido por ser el primer español en trabajar para The Walt Disney Company. La cinta se impuso a otras ocho producciones en competencia y recibió el premio la noche del 27 de junio, consolidando un momento histórico para la industria de la animación y para Medellín.