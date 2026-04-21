Euforia en Hollywood con el estreno de Michael, la biopic del Rey del Pop

Hollywood se vistió de negro y lentejuelas para recibir el estreno en Los Ángeles de la cinta biográfica del Rey del Pop, Michael, que congregó fans del fallecido artista en la emblemática avenida californiana.
La película, que narra el ascenso de Michael Jackson de estrella infantil a una de las más famosas figuras del pop del mundo, llega a las salas estadounidenses este viernes –a las colombianas el miércoles 22 de abril– dieciséis años después de su muerte, y luego de haber sido estrenada primero en Europa.
“Es hermoso ver a toda esta gente aquí para apoyar a Michael Jackson y apoyar a la película, y mostrar amor por Michael”, dijo a AFP el director de la cinta, Antoine Fuqua.