Pobreza monetaria cayó a 28% en 2025: 1,79 millones de personas salieron de esa condición

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló los nuevos datos de pobreza monetaria para Colombia. Alrededor de 1,79 millones de personas salieron de la condición en 2025, una señal que fue calificada como positiva para los indicadores sociales y económicos del país.
Según los cálculos de la entidad, la pobreza monetaria se ubicó en 28%, lo que representa una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente al 31,8% registrado en 2024.
Para contexto, la línea de pobreza monetaria nacional se ubicó en $482.041 mensuales por persona durante 2025. Esta cifra representa un incremento de 4,7% frente a la línea de pobreza de 2024, que había sido establecida en $460.198.