Estas dos productoras lideran el boom que vive la industria audiovisual colombiana

Hace cuarenta años, un cineasta colombiano no se hubiera imaginado que una película o serie colombiana podría tener un presupuesto mayor a un millón de dólares o que, por lo menos, estas producciones se podrían hacer de inicio a fin en el país y con talento nacional exclusivamente.
Y es que, como dice Daniel Eilenberg, CEO de Clover Studios, una compañía productora nacida en Medellín, hace más de dos décadas si uno tenía el sueño de ser cineasta y era colombiano, era común irse a buscarlo por fuera del país debido a la falta de una industria audiovisual.