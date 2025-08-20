Espejos Rotos, la película que revive a una diva del cine colombiano

Hay películas que, más que narrar certezas, lo que hacen es llevar a la pantalla lo complejo que puede ser intentar reconstruir el pasado. En esa categoría está Espejos Rotos, el primer largometraje del cineasta paisa Daniel Cortés Ramírez.

Este documental de 70 minutos intenta andar los pasos y sacar del olvido a Emely Vargas, una de las divas del cine mudo colombiano, quien vivió a principios del siglo XX.

La vida de la actriz era todo un misterio para Cortés, hasta que en 2014 encontró, por mera casualidad, algunos vestigios de su existencia. Este suceso fortuito ocurrió en la casa de su abuela en Bogotá, adonde tuvo que viajar el director junto a su padre por motivos de salud de ella. Recuerda Daniel que, buscando la cédula de su abuela, fue que encontró en un armario cientos de fotografías y documentos antiguos. La protagonista de este tesoro era, justamente, Emely, quien resultó siendo su bisabuela.

“La idea de hacer la película surge, en parte, de ese encuentro con un pasado familiar fragmentado, del cual no se había dicho nada”, asegura el cineasta.

A partir de entonces, Cortés comenzó a investigar sobre Vargas, proceso en el que tuvo que enfrentarse al reto de no contar con ningún testigo directo de la vida de la actriz. Con documentos, cartas e investigaciones sobre el período silente del cine colombiano, el director pudo armar diferentes versiones sobre la diva, algunas hasta contradictorias.