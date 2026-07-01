Danny Glover revela que fue diagnosticado con alzhéimer: “Puedo vivir con ello”

El actor estadounidense Danny Glover, una de las figuras más reconocidas del cine de Hollywood durante las últimas cuatro décadas, reveló que fue diagnosticado con alzhéimer en 2022.
El anuncio lo hizo este miércoles en una entrevista para el programa Today, en la que habló por primera vez de la enfermedad y de cómo ha cambiado su vida desde entonces.
Lea: Familia de Bruce Willis donará su cerebro para apoyar estudios sobre la demencia: “el legado transciende”
Glover, de 79 años, explicó que recibió el diagnóstico el mismo año en que fue reconocido con un Óscar honorífico por su trayectoria.
Aunque la enfermedad neurodegenerativa ya ha comenzado a afectar su capacidad para moverse, hablar y conservar recuerdos, aseguró que ha aprendido a convivir con ella.“Puedo vivir con ello, en cierto sentido”, afirmó el actor durante la conversación con el periodista Lester Holt.
Sin embargo, reconoció que es consciente de que su condición cambiará con el paso del tiempo. “Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y seguirán cambiando”, dijo.