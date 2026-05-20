Este es el cortometraje paisa que triunfó en Cannes con una historia grabada en Portugal

En el centro de Portugal hay 27 aldeas cuyas casas y calles están construidas con piedra. Esquisto es, precisamente, el material del que están hechos estos pueblos: un tipo de roca que se caracteriza por tener una apariencia brillante, que puede ser gris, negra o azul, y que es usada principalmente como material de construcción.

Son cuatro sierras las que protegen estos lugares con siglos de historia y que protagonizaron Alma e-Xisto, el cortometraje paisa premiado en los Global Short Films Awards 2026 en el marco del Festival de Cannes, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica a nivel mundial.

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Esta producción de tres minutos y treinta y tres segundos fue realizada por TILDE AND GIRO, productora audiovisual con sede en España, Colombia y Portugal, creada por Juan Manuel Arias Gaviria y Laura Girón Cardona, quienes desde hace tres años residen en el país luso, donde ya han desarrollado diversos proyectos.

El cortometraje galardonado fue realizado en 2024 en el marco de ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, certamen en el que participaron en una competencia que reconocía el mejor video de promoción turística de una región portuguesa.

Para ello, Laura, Juan Manuel y Luis Fernando Cuadros, también paisa y oriundo del municipio de Bello, contaron con solo cinco días para recorrer estas aldeas y construir una historia alrededor de ellas para llevarla a la pantalla.

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Finalmente, el trabajo fue evaluado por un panel de 40 expertos internacionales y obtuvo el premio a Mejor Storytelling. En 2025 repitieron triunfo, esta vez en la categoría de Mejor video de aventura y expedición, y este año la celebración llegó gracias al reconocimiento en los Global Short Films Awards, donde ganaron como Mejor Película de Viajes.