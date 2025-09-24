Falleció Claudia Cardinale, diva del cine italiano: estas son cinco películas para recordarla

La actriz, reconocida por su papel en La pantera rosa, falleció este martes 23 de septiembre a los 87 años. Cardinale murió acompañada por sus hijos en Nemours, Francia, y fue su agente, Laurent Savry, quien confirmó el deceso. “Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada tanto como mujer como artista”, aseguró a los medios de comunicación.
Lea: De ‘Camina o Muere’ al éxito de ‘El Resplandor’: las 5 mejores películas basadas en obras de Stephen King
Con una carrera artística de más de seis décadas, Claudia fue reconocida como una de las grandes figuras de la época dorada del cine italiano: trabajó junto a Federico Fellini y Luchino Visconti, dos de los directores más emblemáticos de ese momento y de la historia del séptimo arte del país europeo.