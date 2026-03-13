La niña que cree ser Dios: así es Amélie y los secretos de la lluvia, película animada nominada a los Premios Óscar 2026

En el 2000, la escritora belga Amélie Nothomb escribió la historia de una niña de tres años que se creía Dios. No por ego ni por pertenecer a no sé qué familia, sino por lógica. En esa primera etapa de la existencia, uno es el centro del mundo, incluso sin querer serlo. Como reflexionó la autora, a Dios ni siquiera le importaba ser Dios, por lo que es más conveniente pensar que Dios es un tubo que no retenía nada: solo digería, atravesaba y volvía a salir. Lea: Dónde ver los Premios Óscar 2026 en Colombia y la polémica que rodea a Timothée Chalamet Esa es la premisa de La metafísica de los tubos, el libro que adaptaron los animadores Maïlys Vallade y Liane-Cho Han en la película Amélie y los secretos de la lluvia, la cual está nominada en la categoría de Mejor película animada de los Premios Óscar 2026. Esta mención la comparten con la mexicana Nidia Santiago, la dueña de la productora Ikki Films, la cual también está detrás del proyecto. En la cinta de 77 minutos, Amélie, una niña de tres años, nace en el seno de una familia belga que vive en Japón y, en silencio y sin gesto alguno, se dedica a observar a sus padres y hermanos, así como al mundo que la rodea. Es en su tercer cumpleaños cuando todo cambia: llega el movimiento cuando la pequeña consigue eso que en la misma película llaman “tener una mirada”, lo que finalmente le da vida al ser humano. Pero esa característica no basta, porque para Amélie el sentido aparece con el placer, que descubre cuando su abuela le regala un trozo de chocolate blanco; luego llega la palabra y, entonces sí, el mundo entero.

Vallade y Han le contaron a EL COLOMBIANO que todo empezó hace más de cinco años, cuando ambos hacían parte del equipo de producción de Calamity, película de animación dirigida por Rémi Chayé –cuyo trabajo sirvió de inspiración para esta cinta–. En ese momento, Han le propuso a Maïlys hacer algo con ese libro que había conocido a los 19 años y que lo había cautivado por ese “concepto loco” de una niña que cree que es Dios. “Sentí que allí había una película animada maravillosa. ¿Y por qué animación? Porque una de las primeras ideas ‘ingenuas’ que tuve en ese entonces fue que, en lugar de caminar sobre el agua, como cuenta el libro que sucede en una escena de la playa, como Jesús, ella debería abrir el mar en dos, como Moisés. Esa fue la fuerza impulsora para adaptarla en animación”, explica Han. Pero el proyecto cobró aún más sentido cuando cada uno formó una familia y tuvo hijos. Entonces se dio cuenta “de que, como mi bebé era muy difícil, no es solo Amélie quien cree que es Dios; en realidad, cada niño cree que lo es. Pasan por esa transición de creer que son el centro del universo hasta que descubren que no lo son, sino que hacen parte de él”.