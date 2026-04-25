Juzgado niega tutelas que pretendían frenar plan de eutanasia de hipopótamos

La justicia administrativa cerró, al menos en primera instancia, el camino jurídico que buscaba frenar la intervención del Estado sobre los hipopótamos en Colombia. En una decisión de fondo, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedentes ocho acciones de tutela presentadas contra el plan del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el que se pretende aplicar eutanasia física y química a unos 80 de estos animales.
Las demandas habían sido promovidas por ciudadanos y organizaciones que pretendían detener la caza controlada o sacrificio de los animales, descendientes de los ejemplares introducidos en la década de 1980 por el narcotraficante Pablo Escobar. Los accionantes sostenían que la medida era desproporcionada, al considerar que no se habían agotado alternativas como la esterilización o la reubicación, y advertían posibles vulneraciones a la protección animal y a los derechos de la naturaleza.
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El juzgado, sin embargo, concluyó que no hay lugar a conceder las pretensiones y exhortó a las autoridades a ejecutar la estrategia de control de manera oportuna. En la sentencia se advierte que la intervención debe ser efectiva para evitar que continúe el crecimiento de una especie invasora que ya supera los 160 ejemplares en el país y cuya expansión representa riesgos ambientales y sociales, especialmente en zonas del Magdalena Medio.