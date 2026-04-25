En vivo | Expulsado Rengifo y Nacional pierde 1-0 con Pereira. Vea la anotación matecaña

Nacional juega con Pereira en Yopal y aunque ya tiene asegurado el liderato, el mensaje desde el cuerpo técnico verdolaga es claro: el enfoque sigue siendo partido a partido. No hay margen para relajarse en un equipo que aspira al título y busca llegar en su mejor versión a las fases definitivas.

Diego Arias decidió la siguiente nómina titular para enfrentar este partido: Harlen Castillo; Samuel Velásquez, César Haydar, William Tesillo, Andrés Román, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

El historial respalda al conjunto antioqueño. En 217 enfrentamientos ante Pereira, Nacional suma 90 victorias, frente a 56 derrotas y 71 empates. En Liga, la superioridad también es evidente, aunque el antecedente más reciente favorece al cuadro matecaña, que se impuso 2-1 en julio del año pasado.

Ese recuerdo reciente añade un matiz especial al duelo. Nacional quiere mantener su racha y reafirmar su dominio histórico, mientras Pereira buscará repetir la dosis y dar un golpe ante el líder.

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