“A Chiribiquete ya llegaron los mafiosos, los ganaderos, los campesinos, y lo están destruyendo”: Andrés Hurtado

En las noches de su infancia en Armenia, Quindío, el fotógrafo y escritor Andrés Hurtado escuchó de labios de su padre las historias de arriería, en las que los hombres y la mulas desafiaban las dificultades del camino, en medio de aguaceros en la montaña. Él, que es uno de los referentes del ecoturismo nacional, cree que esos relatos llenaron su corazón y su mente de la curiosidad por los paisajes más lejanos. Su libro Colombia: sueños y aventuras, publicado por Villegas Editores, recoge algunas fotografías y relatos de sus vivencias en las regiones colombianas.
Siga leyendo: Colombia lee más en pantalla: ¿a qué se debe este auge y cuáles son las mejores apps para ebooks?
En conversación telefónica con EL COLOMBIANO, Hurtado recordó que su madre le enseñó una idea que ha sido una guía para su vida. Una vez le dijo que las cosas más importantes de la vida siempre están más lejos. “Agradezco que mis padres no me hayan dicho que hay un tesoro en la parte en la que el arcoiris toca la tierra. Ellos me dijeron que ahí había un hueco que se lo tragaba a uno”. Para él esa diferencia fue crucial porque le enseñó que los caminos se recorren no para lograr el éxito económico sino para disfrutar de la belleza y entrar en comunión con la naturaleza.