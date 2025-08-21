Luto en la TV: Murió Carlos “Cerdo” Molina, figura icónica de La Tele y El Siguiente Programa

Carlos “Cerdo” Molina, figura entrañable de La Tele y El Siguiente Programa, falleció este jueves 21 de agosto a causa de complicaciones cardíacas y renales. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de La Tele Letal en la red social X (Twitter), donde lo despidieron con un mensaje que evocó su legado con poesía: “Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado”.
Con un humor ácido, directo y profundamente popular, Molina se convirtió en una de las voces más singulares del entretenimiento colombiano. Su personaje ‘Cerdo’, nacido en las entrañas de la sátira noventera, fue durante décadas una presencia constante en los programas de Martín de Francisco y Santiago Moure. Desde los segmentos de “Pig Data” hasta su característico rol de “el profesor”, su estilo despreocupado y mordaz se ganó el cariño de una audiencia que encontró en él un espejo crítico de la realidad nacional.