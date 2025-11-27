Fiscalía llama a juicio al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por caso UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó este jueves el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo que significa que el expediente en su contra pasa a etapa de juicio.
Lea aquí: Caso UNGRD: Niegan tutela con la que Carlos Ramón González buscaba suspender medida de aseguramiento
González, quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana y se presume que está en Nicaragua, fue señalado “como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos”.
El ente acusador sostiene que el también exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entre septiembre y octubre de 2023, “habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad” a los entonces presidentes del Senado Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle, detenidos por el mismo caso.