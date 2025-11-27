DIM perdió con América en Cali, quedó último en el Grupo A y en cuidados intensivos para llegar a la final

El ambiente en el Pascual Guerrero de Cali para el DIM fue agreste. No porque los hinchas del cuadro vallecaucano le hicieran sentir un “infierno” a los futbolistas del elenco antioqueño. Al estadio caleño fue poca gente, como casi todo el semestre. La lluvia que cayó, durante todo el partido, en el escenario deportivo tampoco fue lo que complicó al Medellín. Fue el propio cuadro paisa el que se hizo la noche difícil en Cali. La falta de eficacia para definir las opciones creadas cuando dominaban el juego; las desconcentraciones sin sentido de los defensas que le dieron espacios al equipo rival, la expulsión inocente –¿equivocada?– de Kevin Mantilla y la eficacia del elenco vallecaucano, hicieron que el DIM terminara tenso su visita al Pascual Guerrero.

El gol de Adrián Ramos cuando iban 85 minutos, acabó con la ilusión de los hinchas del Poderoso de seguir dependiendo de sí mismos para llegar a la final de Liga. El delantero caucano, de 39 años, marcó su segundo gol desde que regresó del retiro futbolístico (el anterior fue el 12 de octubre, ante Equidad), después de un centro de Marcos Mina que sobró a todos los defensas del Medellín. Ramos no tenía marca. Por eso controló tranquilo y, aunque Aguerre intentó cerrarle rápido el ángulo de remate, marcó el 2-1 definitivo. Minutos antes el Equipo del Pueblo controló el partido. El gol de Brayan León (noveno en el campeonato y primero del los rojos en cuadrangulares), al 65, ilusionó con que podría llegar la primera victoria en las semifinales.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo hicieron mérito para ganar. En la segunda parte, con el ingreso de Jarlan Barrera, encontró espacios en ataque, generó opciones de gol. Sin embargo, en algunas ocasiones sus atacantes no definieron. En otras, el juez central cortaba el juego de manera anticipada. Durante la primera parte ocurrió lo mismo. Léider Berrío le daba dinamismo a la ofensiva del Medellín, que intentaba romper el cerco defensivo de los caleños, pero no lograron anotar. América sí lo hizo cuando iban 19 minutos con la anotación de Tilman Palacios, quien remató desde afuera del área una pelota que, con el balón mojado, tomó mucha velocidad. Bajo las gotas de lluvia que cayeron en el Pascual Guerrero desde antes del inicio del partido, América aprovechó la posibilidad de acercarse a Nacional y Junior en la parte alta de la tabla del Grupo A; mientras que el DIM quedó último, sin mostrar un juego convincente y, aunque matemáticamente puede llegar a 10 unidades, prácticamente se quedó sin opciones para llegar a la final del Clausura. En caso de no sumar más puntos, Junior sea campeón y Nacional termine segundo en reclasificación, podrían quedarse sin el cupo a la Libertadores del próximo año por reclasificación, al que se aferraban para llegar a “La Gloria Eterna”. Siga aquí el minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:



Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Diego Moreno, Jaime Alvarado, Juan David Arizala; Léider Berrío; Brayan León, Francisco Fydriszewski.