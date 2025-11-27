Sorprendieron a seis personas descargando siete toneladas de marihuana en finca de Girardota

Las autoridades encontraron seis toneladas de marihuana y cinco armas de fuego de diferentes calibres escondidas en una finca del municipio de Girardota, norte del Valle de Aburrá.

El reporte oficial detalla que seis personas fueron sorprendidas en flagrancia cuando descargaban la droga, que al parecer, fue transportada desde el municipio de Corinto, departamento del Cauca, y tenía como destino final varias plazas de vicio en Medellín, ubicadas principalmente en los barrios Trinidad y Buenos Aires.

En el inmueble también fueron inmovilizados un camión que había sido hurtado en abril de este año y cinco automóviles. Las autoridades estiman que el valor de los elementos incautados supera los $10.000 millones.

Los investigados fueron imputados por al menos nueve delitos, entre los que se encuentran tráfico de fabricación, o porte de estupefacientes agravado; destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles; receptación, falsedad marcaria, uso de documento falso, entre otros.

Con las pruebas en su contra, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Bernardo Alfonso Zuluaga Escobar, Juan Camilo Piedrahita Londoño, Jhon Alexander Franco Mira y Jholver Navales Escobar.

En la misma decisión, el juez impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio a Blanca Nury Torres Torres, y medida no privativa de la libertad para Carmen Rosa Valencia Chaj ui.

Finalmente y por petición de la Fiscalía, el juez ordenó además la incautación de los automotores y del dinero en efectivo encontrado en el lugar.