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BTS agotó su boletería en preventa para fanáticos en Colombia en dos horas, ¿qué sigue?

La banda coreana tuvo una preventa del “army membership” para América Latina que incluyó las dos fechas de la banda en Colombia. La próxima ventana de venta se abrirá el viernes 10 de abril.

  • BTS agotó en dos horas las boletas de su primera preventa para los conciertos en Colombia. FOTO: Cortesía Spotify
    BTS agotó en dos horas las boletas de su primera preventa para los conciertos en Colombia. FOTO: Cortesía Spotify
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 45 minutos
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Hay una plataforma global en la que la banda surcoreana BTS interactúa directamente con su “army”, sus fanáticos. Esta se llama Weverse y allí comenzó este martes la preventa oficial de sus conciertos en América Latina.

Para Colombia los shows están programados para el 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá y según le confirmaron fuentes a EL COLOMBIANO estas se agotaron en cerca de dos horas.

Los precios de esta preventa iban desde $300.000 a $1.081.000, incluyendo servicio, según datos de Ticketmaster.

También se ofrecieron paquetes VIP / Sound Check que cuestan 2.953.000 pesos y que además de la entrada VIP, permite la entrada anticipada al recinto, acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS, la oportunidad de comprar mercancía del tour antes del show y personal exclusivo para el ingreso y registro VIP en el lugar.

Si no logró la boleta ahora, ¿qué debe hacer?

La próxima ventana de venta se abrirá este viernes 10 de abril a las 10:00 de la mañana en Ticketmaster.com con los mismos precios y las mismas localidades y para tarjetas de débito y crédito nacionales e internacionales y MercadoPago y PSE y hasta agotar existencias.

Otro punto importante a aclarar es que en todas las localidades se permitirá el ingreso de menores de edad a partir de los 7 años, quienes deberán estar acompañados de un adulto responsable que deberá tener entrada propia para el evento.

BTS iniciará las fechas en América Latina de su gira mundial 2026 el 2 de octubre de 2026 con este show en Bogotá. Le siguen tres conciertos en Lima, Perú; tres más en Santiago, Chile y otros tres en Buenos Aires, Argentina. La gira por la región concluirá a finales de octubre con tres presentaciones en São Paulo, Brasil.

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