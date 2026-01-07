Francia despide a la diva Brigitte Bardot, así fueron sus honras fúnebres

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot es enterrada este miércoles 7 de enero en la turística localidad de Saint-Tropez, en una ceremonia “sencilla”, como lo quería la artista, icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos.
A media mañana, el féretro de la intérprete, recubierto de mimbre, fue transportado a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción donde se celebró la misa, en presencia de su hijo, con quien mantenía una relación complicada, y de personalidades conocidas como la líder de extrema derecha Marine Le Pen.
La hermana de B.B., Mijanou, de 87 años, que no pudo viajar desde Los Ángeles, hizo leer un mensaje: “Siento tu presencia alegre y feliz. Por favor, quédate conmigo hasta que me reúna contigo”.
Su hijo Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, hizo colocar una corona en forma de corazón con mimosas y la inscripción “para mamá”. Su venida desde Oslo, donde vive con sus hijas y nietas, fue una incógnita hasta el último minuto a raíz de las relaciones distantes que tuvo con su madre, quien dijo carecer de instinto maternal y lo dejó con su padre, Jacques Charrier, fallecido en septiembre.
Entre los presentes, también figuraron el hijo de otra leyenda del cine francés Jean-Paul Belmondo, Paul, o el defensor de las ballenas Paul Watson, con quien compartía la pasión por la causa animal. En el plano político, estuvo la ultraderechista Marine Le Pen, a quien Bardot apoyó en las elecciones presidenciales de 2012 y 2017, y la describió como una “Juana de Arco” moderna que esperaba que pudiera “salvar” a Francia.