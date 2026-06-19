Así funcionan los bonos para comprar libros de la “Canasta Básica Cultural”

Al menos diez mil jóvenes entre 18 y 28 años con registro vigente en el Sisbén podrán acceder este año a un bono de $60.000 para adquirir libros o cómics en librerías independientes del país, como parte del proyecto “Bono de Lectura” impulsado por el Ministerio de las Culturas, la Biblioteca Nacional, Fundalectura y la Asociación Colombiana de Librerías Independientes (ACLI).

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La iniciativa, enmarcada en la llamada “Canasta Básica Cultural”, busca dinamizar la economía editorial, fortalecer hábitos de lectura entre población joven con barreras económicas y ampliar el alcance de librerías que resisten en el mercado. Las librerías interesadas en ser puntos de redención tienen plazo de inscripción hasta el 24 de junio.

“Este ‘Bono de lectura’ dinamiza la economía del libro en el país, le da un espaldarazo a las librerías que siguen resistiendo y contribuye a incentivar la lectura en los jóvenes”, destacó Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional, afirmó que la iniciativa “busca garantizar que los recursos públicos destinados en la Canasta Básica Cultural beneficien de manera prioritaria a una población que enfrenta barreras económicas para acceder a bienes y servicios culturales”.

Cada beneficiario recibirá un bono digital en formato QR al correo registrado, que podrá redimir de manera exclusivamente presencial presentando documento de identidad original, certificado Sisbén vigente y el código.

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La compra deberá ser igual o superior a $65.000, cubriendo el bono $60.000 y el usuario aportando mínimo $5.000 adicionales. El beneficio es personal e intransferible, limitado a un bono por persona y exclusivo para libros o cómics.

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