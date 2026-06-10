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Estos son los curadores y las fechas de la Bienal de Medellín 2027

En mayo y junio de 2027 se realizará una nueva edición de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín. El Icpa anunció quienes serán los encargados de escoger las obras.

  • En 2025, la gobernación de Antioquia realizó la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín, un evento en sintonía con las bienales organizadas por Coltejer a finales de los sesenta y principios de los setenta. FOTO Julio Herrera
    En 2025, la gobernación de Antioquia realizó la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín, un evento en sintonía con las bienales organizadas por Coltejer a finales de los sesenta y principios de los setenta. FOTO Julio Herrera
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 1 hora
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Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, le contó a EL COLOMBIANO que la próxima edición de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (La BIAM) se realizará en mayo y junio de 2027 y articulará sus exposiciones alrededor del concepto de “Cohabitar mundos comunes”. Según Rave, la temática nace de una consulta con el comité curatorial, que esta vez estará presidido por Harold Ortiz y contará con la participación de Amanda Sroka, Sara Garzón, Juan Pablo García Sossa y Claudia Segura. La edición de 2027 tiene la intención de proponer una reflexión sobre la coexistencia en un entorno de transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales.

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“La selección de los curadores responde al propósito de construir una plataforma interdisciplinaria e internacional que dialogue con temas como la coexistencia, las crisis ecológicas, las transformaciones tecnológicas, los saberes ancestrales y las nuevas formas de habitar el territorio”, se lee en el comunicado de prensa del Icpa.

Los curadores de 2027

“Este camino no empieza ahora. Es el resultado de múltiples procesos, colaboraciones y aprendizajes que han hecho posible llegar a este punto. Gracias a quienes han acompañado, confiado y abierto espacios a lo largo de estos años”, dijo Ortiz en su cuenta de Facebook. Él es conocido en el circuito del arte por haber fundado el proyecto TimeBag.

Además de él, la BIAM contará con el trabajo de curadores internacionales. Amanda Sroka, curadora senior del Institute of Contemporary Art Los Angeles, llega con una trayectoria centrada en las relaciones entre espiritualidad, materialidad y política. En 2026 presentó la exposición Speaking in Tongues, dedicada a prácticas rituales y expresiones artísticas del Sur Global. A ella se suma Sara Garzón, historiadora del arte y curadora asociada del Harn Museum of Art, cuyo trabajo ha explorado temas como las futuridades indígenas, las tecnologías afrodiaspóricas y las ecologías políticas desde una perspectiva transnacional.

El equipo curatorial también contará con Juan Pablo García Sossa, investigador, artista y curador colombiano que actualmente se desempeña como cocurador del festival Transmediale 2026 de Berlín. Su trabajo se ha enfocado en las relaciones entre tecnologías emergentes, culturas populares y territorios latinoamericanos. La BIAM 2027 incluirá además un Programa de Diálogos liderado por Claudia Segura, jefa de exposiciones y colección del MACBA de Barcelona, orientado a promover el intercambio entre artistas, académicos, curadores y gestores culturales.

Al igual que la Bienal de 2025, la del año entrante hará presencia en Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Valle de Aburrá. En el caso de la capital departamental, Rave le contó a EL COLOMBIANO que el Metro de Medellín será protagonista de las exposiciones (en la anterior se adecuaron vagones con información del evento).

El despliegue incluirá no solo exposiciones, sino también residencias artísticas y laboratorios de investigación donde artistas internacionales podrán cocrear directamente en los territorios. “Queremos una bienal capaz de conectar grandes debates contemporáneos con procesos locales reales”, afirmó Rave.

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En términos económicos, la gobernación proyecta un crecimiento sustancial. Mientras que la bienal anterior atrajo más de 2.000 millones de pesos en inversión privada, para 2027 se espera que el aporte del sector privado supere los 3.500 millones. Sumando los aportes públicos de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, se estima una inversión total superior a los 6.000 millones de pesos.

Además, para asegurar la permanencia en el tiempo de la Bienal, Rave dijo que se estudia la creación de una fundación público-privada, que se haría cargo del evento. “Este modelo busca blindar la continuidad de la Bienal en el tiempo, asegurando que se mantenga como una plataforma de internacionalización para el talento local”, dijo el director.

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