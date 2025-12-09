Bibliotecas escolares de Medellín entran en renovación como parte de la candidatura a Capital Mundial del Libro 2027

Las bibliotecas de las 229 instituciones educativas oficiales de Medellín entraron en un proceso de transformación que busca redefinir su papel dentro de la escuela y alinearlas con los estándares de una ciudad que aspira a convertirse en Capital Mundial del Libro 2027. La Alcaldía, con el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto, puso en marcha esta semana el proyecto Diagnóstico y Fortalecimiento Integral de las Bibliotecas Escolares, una estrategia que pretende convertir estos espacios en núcleos de aprendizaje, lectura, cultura y ciudadanía.

El punto de partida es un recorrido exhaustivo por las 16 comunas y los cinco corregimientos. Un equipo interdisciplinario visita cada institución para levantar información sobre infraestructura, equipamiento, servicios, personal y uso pedagógico. Lo que se busca, según la Secretaría de Educación, es construir un mapa claro de las condiciones reales de las bibliotecas escolares y avanzar hacia una actualización integral basada en criterios técnicos y pedagógicos. En palabras de la secretaria Carolina Franco Giraldo, este trabajo permitirá identificar fortalezas y oportunidades de mejora para elevar los estándares de gestión, especialmente en los primeros años de primaria. El objetivo final es cerrar brechas, enfrentar el rezago escolar y fortalecer la comprensión lectora desde las edades iniciales. El proyecto se enmarca en la estrategia Vivir es Comprender, que articula esfuerzos de las secretarías de Educación y Cultura, y la Biblioteca Pública Piloto.

La gran apuesta no es limitarse a renovar muebles o colecciones, sino revisar metodologías, dinamizar los servicios, cualificar al personal y asegurar que cada biblioteca tenga las herramientas necesarias para dialogar con los retos educativos actuales. La magnitud del diagnóstico revela, además, una visión de política pública que trasciende la intervención puntual. Al abordar todas las instituciones oficiales, el Distrito busca establecer una hoja de ruta común que permita unificar criterios y proyectar mejoras sostenibles en el mediano plazo. Esto adquiere un significado particular en una ciudad donde las realidades de las comunas y corregimientos son diversas, y donde el acceso a recursos culturales puede variar de manera significativa entre territorios. Lea también: Planeta donó diez mil libros nuevos al Sistema de Biblioteca Públicas de Medellín

Capital Mundial del Libro 2027