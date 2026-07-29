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Polémica por reto de Daniel Briceño sobre el día de salario a congresistas que no asistan a la posesión: ¿obligados a no devengar por ley?

El representante hizo referencia al anuncio de la bancada del Pacto Histórico que anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella. Los legisladores petristas le respondieron.

  • Daniel Briceño propuso que los congresistas que no asistan a la posesión de Abelardo de la Espriella se descuenten ese día de salario; la bancada del Pacto Histórico respondió pero ya hay un artículo en el reglamento del Congreso sobre este tipo de ausencias. Fotos: Colprensa
    Daniel Briceño propuso que los congresistas que no asistan a la posesión de Abelardo de la Espriella se descuenten ese día de salario; la bancada del Pacto Histórico respondió pero ya hay un artículo en el reglamento del Congreso sobre este tipo de ausencias. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de julio de 2026
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El traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella a la ciudad de Cali sigue generando polémica en el Congreso. La última discusión surgió luego de que la bancada del Pacto Histórico anunciara su ausencia a esa ceremonia alegando que el abogado será un mandatario “ilegítimo”. El representante Daniel Briceño respondió invitándolos a reducirse ese día del salario y afirmó que tienen el derecho de no asistir.

El congresista del Centro Democrático cuestionó la decisión de los senadores y representantes de la bancada petrista y, en medio de un discurso de austeridad, les recordó la intención de esa bancada de asistir a la “posesión” de lo que él llamó el Juan Guaidó colombiano.

“Cuando se habla de austeridad, usted comienza desde lo que usted gana. Si no quieren asistir, están en todo su derecho, no vayan a Cali, no le pongan la cara a la gente, vayan a Barranquilla con el presidente Juan Guaidó colombiano, que es el señor Iván Cepeda”, expresó Briceño.

Lea también: Bancada del Pacto Histórico no iría a posesión de Abelardo de la Espriella: van a convocar marchas en Cali

El legislador bogotano recordó que no hay excusas para no ir al evento presidencial e hizo un llamado. “Los que no quieren ir, con todo el derecho, pueden hacerlo, pero renuncien al día de salario y a sus prestaciones”, subrayó.

La polémica no quedó ahí. Representantes del Pacto Histórico, encabezados por María Fernanda Carrascal, radicaron una proposición para que sean los congresistas quienes paguen sus propios tiquetes del traslado a la ciudad de Cali.

“Yo ya compré el pasaje a Cali, no se lo pedí al Congreso, renuncié al esquema de seguridad y doné mi prima mensual de congresista durante los 4 años a las víctima de las Farc”, fue la respuesta del congresista Briceño, quien en sus redes mostró la factura de la compra de un tiquete aéreo que al parecer correspondería a su viaje para la capital valluna.

¿Renuncia o ya la ley dispone del no pago por ausencia a una sesión del Congreso?

La bancada del Pacto Histórico respondió a la petición del representante Briceño sobre la renuncia a ese día del salario y a través de declaraciones a los medios del representante, Heráclito Landinez, confirmaron que se acogen a la decisión de la Dirección Administrativa de la Cámara para renunciar al pago de ese día.

Sobre esto, cabe recordar que la Ley 5 de 1992, en su artículo 271 indica que “la falta de asistencia de los Congresistas a las sesiones, sin excusa válida, no causará los salarios y prestaciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar”.

Esta disposición del reglamento del Congreso dispone que, salvo las excepciones del artículo 90, que son incapacidad física comprobada, cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso o por autorización de la Mesa Directiva, el legislador no recibe salario del día en que no se presente a una sesión.

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Siga leyendo: ¿Congresistas del Pacto Histórico pueden ser sancionados si no asisten a la posesión de Abelardo de la Espriella?

Preguntas y respuestas

¿Los congresistas del Pacto Histórico renunciarán al pago del día por no asistir a la posesión?
Sí. De acuerdo con las declaraciones citadas del representante Heráclito Landinez, la bancada anunció que acogerá la decisión de la Dirección Administrativa de la Cámara y renunciará al pago de ese día.
¿Los congresistas pierden el salario si faltan a una sesión del Congreso sin justificación?
Sí. Según el artículo 271 de la Ley 5 de 1992, la inasistencia sin una excusa válida implica que el congresista no recibe el salario ni las prestaciones correspondientes a ese día, además de otras consecuencias que puedan aplicar.
¿Qué respondió Daniel Briceño sobre los gastos para asistir a la posesión presidencial?
Briceño aseguró que compró personalmente su pasaje a Cali, que no solicitó recursos al Congreso, renunció a su esquema de seguridad y publicó la factura del tiquete que, según afirmó, corresponde a ese viaje.

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