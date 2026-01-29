“Si ustedes dicen algo de mí, nadie les va a creer”: así eran las presuntas intimidaciones de Julio Iglesias a sus empleadas

A través de una investigación periodística publicada a mediados de enero por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, se conocieron las denuncias de varias mujeres contra el cantante español Julio Iglesias, a quien señalaban, entre otras cosas, de acoso, agresiones sexuales y humillaciones.

Le puede interesar: “Me cuesta mucho creer que pueda abusar”: Alejandro Sanz sobre las acusaciones sexuales contra Julio Iglesias

El cantante, por supuesto, negó las acusaciones y la fiscalía española decidió archivar el caso considerando que carecía de competencias, pues los supuestos delitos se produjeron fuera de España, exactamente en República Dominicana y Bahamas, donde Iglesias tiene propiedades, y ninguna de las denunciantes es española.

Aún así, la fiscalía española tomó declaración por videoconferencia a las dos mujeres, y les otorgó la condición de testigos protegidos de identidad.

A través de sus abogados, el cantante pidió al ministerio público acceso a todo el material recabado durante las diligencias procesales, incluyendo los interrogatorios de las presuntas víctimas, con el objetivo de estudiar medidas, pues asegura que se le “ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor”.