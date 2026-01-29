x

“Si ustedes dicen algo de mí, nadie les va a creer”: así eran las presuntas intimidaciones de Julio Iglesias a sus empleadas

El cantante español se encuentra en medio de una polémica por las denuncias de presunto acoso y agresiones sexuales por parte de algunas exempleadas.

  • En total, el equipo de investigación liderado por Elena Cabrera entrevistó a 15 personas, entre hombres y mujeres, que habían trabajado en las casas de Julio Iglesias. Foto Getty.
hace 3 horas
A través de una investigación periodística publicada a mediados de enero por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, se conocieron las denuncias de varias mujeres contra el cantante español Julio Iglesias, a quien señalaban, entre otras cosas, de acoso, agresiones sexuales y humillaciones.

El cantante, por supuesto, negó las acusaciones y la fiscalía española decidió archivar el caso considerando que carecía de competencias, pues los supuestos delitos se produjeron fuera de España, exactamente en República Dominicana y Bahamas, donde Iglesias tiene propiedades, y ninguna de las denunciantes es española.

Aún así, la fiscalía española tomó declaración por videoconferencia a las dos mujeres, y les otorgó la condición de testigos protegidos de identidad.

A través de sus abogados, el cantante pidió al ministerio público acceso a todo el material recabado durante las diligencias procesales, incluyendo los interrogatorios de las presuntas víctimas, con el objetivo de estudiar medidas, pues asegura que se le “ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor”.

Por seguridad, la identidad de las denunciantes sigue siendo desconocida. En la investigación se identifican con los nombres falsos de Laura y Rebeca.

“Dos mujeres aseguran que Julio Iglesias las agredió sexualmente cuando trabajaban para el cantante en régimen interno en sus mansiones del Caribe. Una empleada del servicio doméstico relata que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y una compañera fisioterapeuta cuentan que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021. La más joven tenía entonces 22 años”, dice la investigación.

Los testimonios de ambas mujeres son aterradores. “Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, “Él me metía los dedos por todos los lados”. Para disuadirlas de denunciar, al parecer les decía: “Si ustedes dicen algo de mí, nadie les va a creer”, “porque él era Julio Iglesias y tú eras (un) don nadie”, “Ustedes no tienen prueba de nada aquí, en esta casa”.

En cuanto a la investigación que duró tres años, Elena Cabrera, redactora jefa de Cultura en 'elDiario.es, contó que durante el proceso hicieron muchas entrevistas, varias de ellas muy duras, pero que solo pudieron publicar lo que pudieron corroborar y lo que les permitieron. “No siempre se puede, hay muchos condicionantes”, dijo Cabrera.

En cuanto a la decisión de la fiscalía, señaló: “que la justicia española no reconozca la responsabilidad de investigar es una decepción muy grande”.

