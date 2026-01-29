16 colegios y guarderías han cerrado en Medellín desde 2023: caída de nacimientos sería una de las causas

La educación prescolar básica y media en Medellín, como en buena parte de Colombia y el mundo, enfrenta una crisis que ha llevado a la la reducción de su oferta institucional y que tiende a agudizarse. Según reportes de la Secretaría de Educación Distrital, desde el año 2023 hasta la fecha se ha registrado el cierre de 16 centros educativos en la capital antioqueña. Este fenómeno, que afecta tanto a instituciones de educación formal como a jardines infantiles, responde principalmente a una tendencia demográfica: la disminución en la tasa de natalidad que reduce el ingreso de nuevos alumnos al sistema.

El balance entregado por las autoridades locales detalla que las instituciones que cesaron actividades se distribuyen en ocho colegios, tres escuelas, tres jardines infantiles, un instituto tecnológico de educación superior y una institución educativa para adultos. Aunque 14 de estos cierres se materializaron entre 2023 y 2025, actualmente hay dos procesos formales en curso para el cese de operaciones en este 2026. Puede leer: Solo una de 34 universidades públicas es sostenible: duro informe de la Contraloría La afectación no se concentra en una sola zona de la ciudad. Los cierres se han presentado en sectores diversos como El Poblado, en el suroriente; Manrique, en la zona nororiental; así como en los barrios Laureles y Castilla.

Mal de muchos...

Lo que ocurre en Medellín es el reflejo de una problemática estructural en todo el país. Según la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol), desde el año 2020 han cerrado cerca de 800 instituciones educativas en el territorio nacional. Expertos señalan que la caída en la matrícula es drástica: antes de la pandemia, la ocupación de los colegios rondaba el 90% o 95%, mientras que hoy esa cifra se ubica alrededor del 60%. Este descenso está directamente ligado a las cifras del DANE, que reportan una caída en la tasa global de fecundidad, pasando de 2,1 hijos por mujer en 2015 a 1,3 en 2023. En 2024, los nacimientos se redujeron un 12% frente al año anterior. Entérese: “Las promesas de Petro en educación quedaron nada”: Juvinao tras denuncia de ‘cartel de diplomas’ En Antioquia, donde el fenómeno se siente con más fuerza, la tasa pasó de 1,9 en 2008 a apenas 0,9 en 2024. Ese dato ubica al departamento por debajo de la mitad del umbral necesario para mantener estable la población, que es de 2,2 hijos por mujer. A la variable demográfica se suman factores económicos. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo han llevado a que muchas familias de estratos medios y bajos trasladen a sus hijos de la educación privada a la oficial. Además, el aumento del salario mínimo impacta los costos operativos de los colegios, dificultando su sostenibilidad financiera.

El espejo de Bogotá

Al comparar la situación con la capital del país, las cifras en Bogotá muestran un escenario aún más complejo. La Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados estima que, tan solo para el inicio del calendario escolar de 2026, entre 35 y 36 colegios dejarán de operar. En Bogotá, la oferta de colegios privados se ha contraído significativamente, pasando de 1.570 instituciones inscritas en 2022 a 1.317 en 2025. Además de la baja natalidad —los nacimientos en la capital cayeron de más de 116.000 en 2008 a cerca de 66.000 en 2021—, allí se suman otros factores como la migración de familias y el auge de modelos no reglamentados como el homeschooling o educación en casa. Mientras el Ministerio de Educación sostiene diálogos con el sector privado para ajustar tarifas y buscar alternativas, la realidad en ciudades como Medellín y Bogotá evidencia un sistema educativo que debe adaptarse a una pirámide poblacional que se invierte aceleradamente.

Análisis: un cambio estructural y pedagógico