16 colegios y guarderías han cerrado en Medellín desde 2023: caída de nacimientos sería una de las causas

La educación prescolar básica y media en Medellín, como en buena parte de Colombia y el mundo, enfrenta una crisis que ha llevado a la la reducción de su oferta institucional y que tiende a agudizarse.
Según reportes de la Secretaría de Educación Distrital, desde el año 2023 hasta la fecha se ha registrado el cierre de 16 centros educativos en la capital antioqueña. Este fenómeno, que afecta tanto a instituciones de educación formal como a jardines infantiles, responde principalmente a una tendencia demográfica: la disminución en la tasa de natalidad que reduce el ingreso de nuevos alumnos al sistema.