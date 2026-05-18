Ana Lucía Domínguez regresa al cine con una comedia

Son más de 18 años de vida en pareja los que llevan los actores Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, quienes desde hace 20 meses cuentan con nuevo pasajero de viaje con su primer hijo, con quien ahora se han radicado en la ciudad de Miami, donde son varios los proyectos cinematográficos que tienen en carpeta.
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Una pareja de actores con espíritu nómada, con una larga experiencia en la televisión colombiana, varios pasos por Miami y más de nueve años de vida en México y un paso corto pero contundente por Madrid, para ahora, volver a la Capital del sol.
Mientras que Jorge Cárdenas se quedó en casa cuidando a la pequeña hija, Ana Lucía Domínguez aceptó la invitación a la edición número 13 de los Premios Platino Xcaret, que hace algunos días se realizó en la Riviera Maya (México).