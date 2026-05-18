Ana Lucía Domínguez regresa al cine con una comedia

Son más de 18 años de vida en pareja los que llevan los actores Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, quienes desde hace 20 meses cuentan con nuevo pasajero de viaje con su primer hijo, con quien ahora se han radicado en la ciudad de Miami, donde son varios los proyectos cinematográficos que tienen en carpeta. Lea también: Acaba de ganar el Pulitzer en música y una de sus óperas se verá en cine este mes: ella es Gabriela Lena Frank Una pareja de actores con espíritu nómada, con una larga experiencia en la televisión colombiana, varios pasos por Miami y más de nueve años de vida en México y un paso corto pero contundente por Madrid, para ahora, volver a la Capital del sol. Mientras que Jorge Cárdenas se quedó en casa cuidando a la pequeña hija, Ana Lucía Domínguez aceptó la invitación a la edición número 13 de los Premios Platino Xcaret, que hace algunos días se realizó en la Riviera Maya (México).

¿Por qué el regreso a Miami?

“Fue bien interesante, porque nosotros llevábamos nueve años en México y cuando pasa todo el fenómeno de la serie Pálpito, toda la locura que generó y fue muy lindo, surge la posibilidad de realizar en Madrid una campaña de relojes, lo que nos permitió hacer unos contactos muy interesantes y me contratan para hacer una película allí, por lo que yo sentí un pálpito, literal, que yo tenía que vivir en esa ciudad, y así lo hicimos, allí nació Luciana y ha sido una experiencia muy linda. Pero la vida del actor está donde está el trabajo, y este año las cosas en Miami han estado muy activas para nosotros, por lo que no lo dudamos y volvimos a esta ciudad. Afortunadamente, tanto Jorge como yo, hemos sido bastante relajados con el tema de vivir en distintas partes, fluimos, empacamos maletas y nos vamos al lugar donde está el trabajo, pero siempre juntos, eso sí”.

Ahora en compañía de Luciana, su pequeña hija...

“Claro, la cosa se complica un poquito porque evidentemente Jorge y yo somos super apegados, pero ahora con una bebé, en el caso de aceptar la invitación a los Premios Platino Xcaret, él tenía que quedarse con ella y yo venir a trabajar estos días. La llegada de Luciana nos ha cambiado la vida. Sin embargo, muy felices porque ha sido una experiencia muy linda, nos la hemos gozado a plenitud. Llevábamos 18 años de casados y llegó esta bebé a mover absolutamente todo, pero muy bonito”.

¿Ya se habla de un próximo estreno en salas de cine?

“Para mí está siendo increíble este 2026. Primero, vamos a estrenar una película que se llama El último paloseco con Luis Ernesto Franco que realizamos en Colombia con una coproducción con México. Es una comedia increíble que pronto lanzaremos en las salas de cine de Colombia y México, y esperamos que en otros países de América Latina, lo que me da mucha felicidad”.

¿Qué otro proyecto tiene entre manos?

“En poco empezaremos a grabar una nueva película, que será un thriller con Iván Sánchez y será entre España y Colombia. Así que es un año de mucho cine para mí y eso me tiene muy feliz”.

¿Apuesta al cine en tiempos de contenidos en formato vertical?

“Sí, ahora con los verticales está siendo una locura, es un formato que está volando en muchos sentidos, pero siento que el cine siempre va a ser el cine y es algo que a nosotros los actores nos llena el alma, el cuerpo y nos da vida. Creo que siempre vamos a querer volver al cine, y por supuesto el teatro, y por todo esto, estoy muy feliz en tener la posibilidad de estrenar una película y grabar otra el mismo año, lo que es una bendición”.

Y tras los Premios Platino, podría decirnos alguna serie o película favorita...