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Amarga Navidad, la confesión de Pedro Almodóvar en Cannes

La nueva película del director español compite en el festival de cine más importante del mundo.

  • La actriz Bárbara Lennie y el director Pedro Almodóvar posan para las cámaras antes de la proyección de Amarga Navidad en Cannes. Foto: Getty.
    La actriz Bárbara Lennie y el director Pedro Almodóvar posan para las cámaras antes de la proyección de Amarga Navidad en Cannes. Foto: Getty.
Agencia AFP
hace 1 hora
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El español Pedro Almodóvar presentó este martes “Amarga Navidad”, la historia de una cineasta atrapada en una crisis creativa, con la que aspira por séptima vez a la Palma de Oro en Cannes.

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La nueva cinta del director manchego, ya estrenada en España, cuenta la historia de Raúl Durán, un famoso cineasta que se quedó sin ideas. Sus preocupaciones terminan cuando empieza a escribir una pieza inspirada en las vicisitudes de una persona muy cercana.

En la alfombra roja previa a la proyección, vestido con un traje negro combinado con camisa y corbata amarillas, y sus inseparables gafas de sol, el cineasta saludó al público y firmó autógrafos. Iba estuvo acompañada de parte del elenco, entre ellos Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo y Aitana Sánchez-Gijón.

El autor de “Todo sobre mi madre” o “Volver” es un asiduo del festival francés, donde ya compitió en seis ocasiones. Y aunque ha recibido numerosas recompensas, como la de mejor dirección o la de mejor guión, nunca se ha llevado el máximo galardón.

En esta edición, compite con otros habituales de la muestra, como el japonés Hirokazu Kore-eda o el rumano Cristian Mungiu, ambos con sendas Palmas de Oro.

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El director español, conocido por sus películas de imagen cuidada y llenas de color, es un defensor de la fuerza de sus intérpretes en la historia.

“Entre todas las opciones narrativas que se te ofrece en una película a través de la imagen, yo siempre elijo al actor”, afirmó en abril quien ha trabajado con Carmen Maura, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Victoria Abril, Javier Bardem o más recientemente con Tilda Swinton y Julianne Moore.

“El actor es el que porta el mensaje. Son los ojos de los actores los que ves, el rostro de los actores, los cuerpos de los actores”, dijo.

En “Amarga Navidad”, el Leonardo Sbaraglia encarna al alter ego de Almodóvar.

“Lo siento siempre como si fuera un Dalí, un Picasso que está tejiendo, pintando, construyendo colores, construyendo mundos”, dijo el actor argentino sobre Almodóvar.

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