Thomas Greg sigue fabricando pasaportes en varias sedes, aunque Petro dice lo contrario

Aunque ya se están expidiendo los nuevos pasaportes que tanto promovió el gobierno del presidente Gustavo Petro —de los que ya hay quejas— un acta revela que la firma anterior de fabricación, Thomas Greg & Sons, sigue fabricando los documentos en algunas de las sedes principales del país.

Esto, a pesar de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha asegurado en distintas ocasiones que ya cuenta con capacidades para la producción completa.

El modelo de fabricación de estos documentos —necesarios para viajar al exterior— cambió este año luego de que el Gobierno terminara el contrato con esa empresa y le diera esa tarea a la Imprenta Nacional en conjunto con la Casa de la Moneda de Portugal.

Sin embargo, de acuerdo con un acta del 30 de abril, publicada por El Tiempo, Thomas Greg & Sons sigue imprimiendo y personalizando los pasaportes hasta que se agoten los que ya existen. Esto, en algunas sedes estratégicas.

Entre estas, en las que todavía hay pasaportes “de los viejos”, están Bogotá (Norte, Centro y Cades), las gobernaciones de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca y los consulados de Nueva York y Miami.

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Vale recordar que el convenio de producción y suministro de pasaportes es resultado de una cooperación entre la Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) de Portugal y el Imprimerie Nationale – IN Groupe de Francia.

Ese acuerdo establece que Colombia debe garantizar el pago mínimo de 1.500.000 libretas de pasaportes anualmente a la Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) de Portugal, independientemente de la demanda real.