Cambió la “foto de perfil”: así es la nueva imagen aérea de Medellín que transformaría la gestión territorial

La Alcaldía de Medellín anunció el lanzamiento de una nueva imagen aérea de alta resolución que permite conocer con precisión cómo está actualmente la ciudad y cómo se transforma su territorio. La nueva “foto de perfil” de la capital antioqueña corresponde a una ortofoto, una representación cartográfica visual actualizada que permite observar con gran detalle las dinámicas del territorio. Gracias a esta tecnología, es posible realizar mediciones reales e identificar cambios en construcciones, vías, coberturas del suelo y procesos de expansión urbana. Según el Distrito, este avance fortalece la información geoespacial de la ciudad y se convierte en una herramienta estratégica para la planeación urbana, la gestión pública y la toma de decisiones basadas en datos. Lea también: Así se convirtió Medellín en la ciudad con más startups de América Latina: ahora quiere ser capital de la IA La actualización tuvo una inversión de $1.559 millones y para la Alcaldía representa un importante paso para consolidar una gestión pública más inteligente, abierta y sustentada en información técnica de alta calidad. La ortofoto es utilizada por entidades del sector público, privado y académico, así como por diferentes dependencias distritales entre ellas el Departamento Administrativo de Planeación y las secretarías de Movilidad, Medio Ambiente, Infraestructura Física y Gestión y Control Territorial. “Este producto nos impacta directamente las decisiones que tomamos en temas ambientales, de movilidad, de seguridad y de catastro”, explicó la vocera del Departamento Administrativo de Planeación, Mónica Quiroz Viana. Precisamente, para la Secretaría de Gestión y Control Territorial, esta herramienta permite identificar con precisión las construcciones más recientes y los linderos de los inmuebles. Además, facilita las labores de captura de información en campo, disminuyendo tiempos y optimizando recursos. También contribuye a interpretar y unificar la información jurídica de los predios para mantener actualizado el inventario catastral. Lea también: Lea también: Climate Week 2026 llega a Medellín: la ciudad será epicentro mundial de acción contra el cambio climático La ortofoto igualmente respalda procesos estratégicos para Medellín como la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la gestión del riesgo de desastres y la actualización catastral. Entidades como el Dagrd la utilizan para detectar cambios en el terreno, monitorear zonas en condición de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias.La información ya está disponible de manera gratuita a través del portal GeoMedellín, la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito, donde los ciudadanos pueden visualizar y descargar el material.