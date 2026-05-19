Cambió la “foto de perfil”: así es la nueva imagen aérea de Medellín que transformaría la gestión territorial

La Alcaldía de Medellín anunció el lanzamiento de una nueva imagen aérea de alta resolución que permite conocer con precisión cómo está actualmente la ciudad y cómo se transforma su territorio.

La nueva “foto de perfil” de la capital antioqueña corresponde a una ortofoto, una representación cartográfica visual actualizada que permite observar con gran detalle las dinámicas del territorio.

Gracias a esta tecnología, es posible realizar mediciones reales e identificar cambios en construcciones, vías, coberturas del suelo y procesos de expansión urbana.

Según el Distrito, este avance fortalece la información geoespacial de la ciudad y se convierte en una herramienta estratégica para la planeación urbana, la gestión pública y la toma de decisiones basadas en datos.

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La actualización tuvo una inversión de $1.559 millones y para la Alcaldía representa un importante paso para consolidar una gestión pública más inteligente, abierta y sustentada en información técnica de alta calidad.

La ortofoto es utilizada por entidades del sector público, privado y académico, así como por diferentes dependencias distritales entre ellas el Departamento Administrativo de Planeación y las secretarías de Movilidad, Medio Ambiente, Infraestructura Física y Gestión y Control Territorial.