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Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, permanece en coma tras sufrir una hemorragia cerebral

La familia del músico informó que fue hospitalizado de urgencia en Ciudad de México y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

  • Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, permanece en coma tras sufrir una hemorragia cerebral
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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El músico argentino-mexicano Alejandro Marcovich, exguitarrista de la banda Caifanes, se encuentra en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo en Ciudad de México.

La información fue confirmada por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, mediante un comunicado en el que señalaron que el artista fue trasladado de emergencia a un hospital y permanece en terapia intensiva bajo observación médica especializada.

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“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, indicó la familia en el comunicado difundido públicamente. También precisaron que, debido a su estado de salud, “no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso”.

Marcovich, de 65 años, permanece acompañado por su esposa e hijos mientras recibe atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer nuevos reportes sobre su evolución clínica.

Mensajes de apoyo de familiares, seguidores y Caifanes

Tras conocerse la noticia, seguidores, colegas y músicos han enviado mensajes de apoyo al exintegrante de Caifanes. Su hija compartió un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de solidaridad recibidas por la familia.

”Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto. Estamos seguros que toda esta energía tan bonita que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil. Te amamos papá”, escribió.

La agrupación Caifanes también se pronunció públicamente durante un concierto realizado en León, Guanajuato. El vocalista Saúl Hernández dedicó unas palabras a quien fuera integrante de la banda entre 1989 y 1995.

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”Queremos aprovechar, de nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso con mucho amor y mucha luz, y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto en nombre de Dios y nuestras oraciones. Mucho amor”, expresó Hernández ante el público.

El mensaje llamó la atención entre seguidores del grupo debido a los antecedentes de distanciamiento entre Marcovich y Hernández. Las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse visibles durante la etapa de grabación y promoción del álbum El nervio del volcán, publicado en 1994. Un año después, en 1995, la relación laboral y artística entre ambos terminó públicamente.

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El exguitarrista de Caifanes está en terapia intensiva con pronóstico reservado actualmente. FOTO: Instagram: @alejandro_marcovich
El exguitarrista de Caifanes está en terapia intensiva con pronóstico reservado actualmente. FOTO: Instagram: @alejandro_marcovich

Instagram: @alejandro_marcovich

La trayectoria de Alejandro Marcovich y sus antecedentes de salud

Alejandro Marcovich nació en Argentina y llegó a México junto a su familia durante su adolescencia. De ascendencia europea oriental, se consolidó como uno de los guitarristas vinculados al rock en español durante su paso por Caifanes.

Formó parte de la banda entre 1989 y 1995.Regresó junto al grupo en 2011 para presentaciones como Vive Latino y Coachella. En 2014 volvió a salir de la agrupación tras una reestructuración anunciada por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Sabo Romo.

En años recientes, el músico había enfrentado otros problemas de salud. En 2010 fue sometido a una cirugía luego de que médicos le detectaran un tumor cerebral. Posteriormente, en 2022, fue diagnosticado con cáncer de próstata.

La familia de Marcovich pidió comprensión mientras continúa la atención médica del músico y agradeció las muestras de apoyo recibidas en los últimos días.

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