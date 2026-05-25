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El voto joven puede definir la presidencia de Colombia en 2026

Aunque representan más de una cuarta parte del electorado colombiano, los jóvenes siguen siendo uno de los sectores con mayor abstención en las elecciones.

  • Foto: Manuel Saldarriaga
    Foto: Manuel Saldarriaga
hace 1 hora
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Los jóvenes tienen un papel importante dentro del proceso electoral. Según datos del DANE, el 20 % de la población tiene entre 18 y 25 años y representa el 26,2 % del electorado colombiano. Sin embargo, solo el 40 % de estos jóvenes sale a votar, dejando en evidencia una baja participación dentro de las elecciones.

“El fenómeno de la abstención electoral por parte de los jóvenes es muy grande. Se da por la desconfianza hacia los políticos tradicionales, que apuntan a emociones, narrativas y propuestas que muchas veces no se cumplen”, comentó Miguel Maya, representante juvenil del Parche Fenalco.

En medio de un entorno marcado por la polarización política y las discusiones radicalizadas en redes sociales, es importante que los jóvenes salgan de las “burbujas algorítmicas” y se expongan a conversaciones con posturas diferentes.

La participación democrática implica escuchar, debatir y cuestionar ideas contrarias, entendiendo que la política no solo se construye desde la confrontación, sino también desde la capacidad de dialogar, negociar y encontrar puntos de encuentro.

El próximo 31 de mayo los colombianos —ojalá, en su mayoría jóvenes— acudirán a las urnas para votar en primera vuelta presidencial. Históricamente, esta jornada electoral ha estado marcada por altos niveles de abstención: en 2022 no votaron cerca de 17,5 millones de ciudadanos, en una contienda que se definió por una diferencia de apenas 680 mil votos entre los candidatos.

¿Quién decide el país que viene?

En medio de la desconfianza política, la polarización y las discusiones que hoy se trasladan a las redes sociales, distintos sectores buscan motivar una participación más activa de las nuevas generaciones en la construcción democrática del país.

No participar también es una forma de decidir. Para la democracia colombiana es importante que los jóvenes asuman un rol de liderazgo para construir país y ser escuchados. Esta fue una de las conclusiones que dejó la conversación Un parche para no quedarse callado, que hace parte de la estrategia Jóvenes x la democracia, liderada por el periódico EL COLOMBIANO para incentivar la participación juvenil en las elecciones.

“Se está tomando una postura cuando no se participa. La inacción favorece situaciones de inconformidad, destruye valor y tiene consecuencias futuras. No votar representa problemas para la sociedad”, destacó Alexander Garzón, director de In-Sight, Centro de Estudios en Liderazgo de Impacto de la Universidad Eafit.

Además, el catedrático agregó que el voto juvenil permite la transformación y que el contexto actual del país necesita jóvenes que inspiren y motiven a otros a salir a votar. “Cuando los jóvenes participan activamente, temas como el acceso a la educación, las oportunidades laborales, la salud mental y el medioambiente adquieren mayor relevancia dentro de la agenda pública. Por el contrario, la baja participación termina dejando las decisiones en manos de otros sectores de la población”, precisó.

Fenalco y su apuesta por la democracia

En Fenalco Antioquia se han impulsado estrategias para acercar a los jóvenes a la participación ciudadana y al liderazgo social, promoviendo espacios de conversación, formación y reflexión sobre el impacto de las decisiones políticas en la vida cotidiana.

A través de encuentros con estudiantes, actividades pedagógicas y contenidos digitales, Parche Fenalco busca combatir la apatía electoral y motivar a que más jóvenes comprendan que su voto no solo representa un derecho, sino también una herramienta para influir en el rumbo económico y social del país.

“Los gremios no deben ser ajenos a los jóvenes. Queríamos acercarnos a las academias y a los espacios de discusión, y hace cinco años empezamos este proceso”, explicó María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.

A partir de esta iniciativa, el gremio ha buscado que los jóvenes entiendan que la participación no se limita únicamente al momento de votar, sino también a involucrarse en las discusiones que impactan su futuro. La apuesta es formar ciudadanos más críticos, informados y conscientes de la importancia de su papel dentro de la democracia.

En un escenario político que podría definirse por pocos votos, la participación juvenil deja de ser una cifra estadística para convertirse en un factor determinante para el futuro del país. Más allá de las diferencias ideológicas, el reto está en que las nuevas generaciones entiendan que la democracia también se construye desde la participación, el diálogo y la capacidad de involucrarse en las decisiones que marcarán el rumbo de Colombia durante los próximos años.

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