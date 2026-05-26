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Claudia López denunció 20 intervenciones políticas de Petro para afectar su candidatura

La candidata informó que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

  • Presidente Gustavo Petro denunciado por la candidata Claudia López. Foto: Colprensa
    Presidente Gustavo Petro denunciado por la candidata Claudia López. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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Tal como lo había anunciado días atrás, la candidata presidencial Claudia López acudió ante la Comisión de Acusación para radicar una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por las 20 veces en que habría hecho indebida intervención en política durante el actual proceso electoral.

La exalcaldesa de Bogotá aseguró que en el documento recopiló publicaciones, declaraciones y actuaciones del mandatario que, según sostiene, constituyen un uso irregular de recursos y plataformas oficiales para afectar su candidatura presidencial y favorecer políticamente a Iván Cepeda.

“Yo aquí sustento, por lo menos, 20 indebidas intervenciones en política del presidente de la república, donde usó y abusó de recursos públicos, de presupuestos públicos, de medios de comunicación públicos, de medios de comunicación masiva para afectar de manera mentirosa, con calumnias, con difamación, con narrativas falsas, mi candidatura”, afirmó López.

Puede leer: Investigarán a Petro por participación en política: ¿qué tan lejos puede llegar la Comisión de Acusaciones?

Según la candidata, el jefe de Estado promovió mensajes en contra de su aspiración presidencial y envió mensajes a sus seguidores para desestimular el apoyo a su campaña.

“Expresar claramente a su militancia que no votara, que me difame, que no votara y no participara en consulta, por ejemplo, que es un deber del presidente promover la participación en mecanismos de participación democrática”, señaló.

En la denuncia, también incluyó lo que considera evidencias de respaldo político a la campaña de Cepeda, en medio de la creciente polémica por las publicaciones del mandatario en redes sociales durante la recta final de las elecciones presidenciales. Actuaciones por las que, justamente, la Comisión de Acusación ya le abrió una investigación preliminar.

“Pero también estoy agregando pruebas de que promovió la campaña de Iván Cepeda. Es decir, afecta a una candidatura como la mía y promueve la de su candidato. Lo hizo en varias oportunidades, y aquí estoy adjuntando las pruebas”, agregó.

Lea aquí: “análisis político” cuando sale en redes a apoyar a Cepeda, pero realmente viola la ley

La exalcaldesa aseguró que las principales amenazas para la jornada democrática no provienen ni de los grupos armados ni de la organización electoral. Por el contrario, sostuvo que el mayor riesgo para las garantías electorales es el comportamiento del jefe de Estado.

“El proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude, gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin constreñimiento armado. La mayor falta de garantía en este proceso electoral, el mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana, es el señor presidente de la República”, afirmó Claudia López ante medios nacionales.

Finalmente, informó que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

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“Señor Presidente de la República, no mienta sistemática y descaradamente. Yo lo derroté a usted, a Colombia Humana, a su programa, a su candidato Holman Morris, a la Alcaldía de Bogotá, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas intervenciones en política le atribuye Claudia López a Gustavo Petro?
Según la denuncia, la candidata sostiene que el presidente habría realizado al menos 20 intervenciones consideradas indebidas en política.
¿Qué tipo de pruebas presentó Claudia López contra Gustavo Petro?
La denuncia incluye publicaciones en redes sociales, declaraciones públicas y supuestos usos de medios y recursos oficiales para influir en la contienda electoral.
¿Qué dice Claudia López sobre la campaña presidencial de Iván Cepeda?
Asegura que el presidente habría favorecido políticamente a Iván Cepeda y, al mismo tiempo, afectado su propia candidatura.
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