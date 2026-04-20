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Alcolirykoz sale de gira: de Aranjuez para el mundo

El grupo de rap de Aranjuez empezó este fin de semana una gira internacional que lo llevará por siete países. Es una de las más grandes para un grupo de rap independiente en el país.

  • La gira internacional de Alcolirykoz se extenderá hasta junio. FOTO cortesía Julián Gaviria @eldelasfotos
    La gira internacional de Alcolirykoz se extenderá hasta junio. FOTO cortesía Julián Gaviria @eldelasfotos
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 2 horas
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Alcolirykoz empezó la agenda de conciertos de este año con una gira internacional que los llevará por 13 ciudades de 7 países de América Latina y Europa. Una de las giras más grandes de un grupo de rap independiente que se haya visto en el país.

La primera parada fue el pasado viernes en Santiago de Chile, la segunda fue ayer domingo en Buenos Aires, Argentina, y la siguiente será en la capital de México. Luego vendrán Australia (con presentaciones en Brisbane, Sidney y Melbourne), después España (con shows en Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante y Madrid), de ahí irán a París, Francia, y por último, a Quito, en Ecuador.

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–En esta gira quisimos ir a muchos lugares donde nunca hemos estado ni tocado, y no hay una falsa expectativa, pero sí hay muchas ganas de ir a hacer la tarea. Es muy chimba que un grupo de tantos años todavía tenga tanto por hacer, es muy motivador, vamos con una tonelada de rap y de experiencia –dice Gambeta.

Esta será la primera vez que el grupo de Aranjuez se presente en Chile, Argentina, Australia y Francia. Es decir, más de la mitad de los países de la gira son territorio por conquistar. Pero esa tarea de visitar lugares, de abrirle espacios al rap la empezaron hace años, justamente en Colombia. A lo largo de 2023 el grupo visitó Bogotá, Bucaramanga, Ibague, Tunja, Popayán, Villavicencio, Cali, Neiva, Barranquilla, Manizales y Cúcuta. Un esfuerzo por ir consolidado el mapa del rap a nivel nacional.

De alguna manera, para un grupo como Alcolirykoz, girar es volver al principio, a conciertos pequeños, a abrir camino como hace 20 años. Es pasar de conciertos enormes, como los que hacen en Medellín y Bogotá, ante miles de personas, a formatos más reducidos, pero sobre todo, a la incertidumbre, enfrentar lugares y públicos desconocidos.

–Es otra vez volver a encontrarse con ese fantasmita del pasado, es mentalizarse con esa dosis de humildad de decir, ‘puede que no llenemos, pero igual vamos a armar la fiesta’. Hay que llegar sin muchas expectativas, a ver que pasa. Lo que no puede faltar, haya la gente que haya, es un show que nosotros no quedemos en deuda, esa es la tarea –dice Gambeta.

Por fuera del país, los shows tienen un compromiso adicional, llevar el territorio, hacer del concierto un hogar, un momento de contención. Esa es una de las cosas que Alcolirykoz hace mejor, porque su música ha sido siempre un lugar de encuentro, una esquina, un parche, Aranjuez, que ya no es solo un barrio, sino un paisaje imaginario al que se llega a través de las canciones.

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–El rap de AZ, entre más ha crecido, más global se ha vuelto, sin ser una cosa intencional, pero si le hacemos una canción a la abuela, pues todo el mundo tiene abuela... Estamos hablando de la vida y lo estamos haciendo desde que empezamos. Lo que la gente llama evolución en la música, AZ lo ha tenido en las temáticas, porque la evolución musical para mí, más que innovar, es conservar. Uno se puede poner extrarrestre si quiere, y terminar haciendo música experimental o lo que sea, pero a nosotros nos gusta el rap que nos enamoró y lo único que hacemos es partir de ahí y mirar qué ingredientes de nosotros le podemos agregar. La evolución de AZ es en lo que decimos, en la vida, todo el tiempo estamos actualizando al que escucha de donde y en que estamos –dice Gambeta.

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