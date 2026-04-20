Alcolirykoz sale de gira: de Aranjuez para el mundo

Alcolirykoz empezó la agenda de conciertos de este año con una gira internacional que los llevará por 13 ciudades de 7 países de América Latina y Europa. Una de las giras más grandes de un grupo de rap independiente que se haya visto en el país.

La primera parada fue el pasado viernes en Santiago de Chile, la segunda fue ayer domingo en Buenos Aires, Argentina, y la siguiente será en la capital de México. Luego vendrán Australia (con presentaciones en Brisbane, Sidney y Melbourne), después España (con shows en Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante y Madrid), de ahí irán a París, Francia, y por último, a Quito, en Ecuador.

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–En esta gira quisimos ir a muchos lugares donde nunca hemos estado ni tocado, y no hay una falsa expectativa, pero sí hay muchas ganas de ir a hacer la tarea. Es muy chimba que un grupo de tantos años todavía tenga tanto por hacer, es muy motivador, vamos con una tonelada de rap y de experiencia –dice Gambeta.

Esta será la primera vez que el grupo de Aranjuez se presente en Chile, Argentina, Australia y Francia. Es decir, más de la mitad de los países de la gira son territorio por conquistar. Pero esa tarea de visitar lugares, de abrirle espacios al rap la empezaron hace años, justamente en Colombia. A lo largo de 2023 el grupo visitó Bogotá, Bucaramanga, Ibague, Tunja, Popayán, Villavicencio, Cali, Neiva, Barranquilla, Manizales y Cúcuta. Un esfuerzo por ir consolidado el mapa del rap a nivel nacional.

De alguna manera, para un grupo como Alcolirykoz, girar es volver al principio, a conciertos pequeños, a abrir camino como hace 20 años. Es pasar de conciertos enormes, como los que hacen en Medellín y Bogotá, ante miles de personas, a formatos más reducidos, pero sobre todo, a la incertidumbre, enfrentar lugares y públicos desconocidos.

–Es otra vez volver a encontrarse con ese fantasmita del pasado, es mentalizarse con esa dosis de humildad de decir, ‘puede que no llenemos, pero igual vamos a armar la fiesta’. Hay que llegar sin muchas expectativas, a ver que pasa. Lo que no puede faltar, haya la gente que haya, es un show que nosotros no quedemos en deuda, esa es la tarea –dice Gambeta.