Video | Antonella Petro reafirma su apoyo a James Rodríguez y a la Selección Colombia: “Eres mi héroe, somos un solo país”

Tras la polémica despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial junto al gobierno, Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro, publicó un video en sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo absoluto al equipo nacional y, muy especialmente, a su capitán, James Rodríguez. Le puede interesar: FCF hizo un llamado a la unión, el respeto y rechazó la agresión, el asedio y la descalificación contra los jugadores de la Selección La grabación se difundió pocas horas después de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitiera un comunicado en defensa de los jugadores, tras las múltiples críticas y especulaciones surgidas en redes sociales por las presuntas actitudes de la plantilla durante el acto protocolario. El origen de la controversia se dio en la base aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Bogotá, donde el mandatario entregó la bandera nacional a la delegación, en medio de un acto simbólico en el cual les dedicó un mensaje a los jugadores convocados y su cuerpo técnico. Los usuarios viralizaron rápidamente los breves saludos de los futbolistas al presidente y, sobre todo, un instante en el que el volante cucuteño aparentemente no atendió una solicitud de fotografía de la joven de 17 años. Ante el revuelo, Antonella decidió aclarar la situación, relatar su versión del encuentro y enviar un mensaje a todo el país.

El momento del saludo de los jugadores con Petro y su hija, con el presunto desplante de James. FOTO: Captura de video de redes sociales Presidencia

Una profunda admiración desde la infancia por James

En el video, la menor de los Petro se dirigió directamente al futbolista para expresar el fuerte vínculo que la une con su trayectoria deportiva. “Este video es para James Rodríguez... Mentira, es pa’ todos”, inició la joven, presentándose ante la audiencia: “Soy Antonella, tengo 17 años y soy la fan número 1 de la Selección Colombia”. Entérese: El Mundial se vivirá en las calles: así serán los Fan Zones en todo el país para alentar a la Selección Colombia Antonella aprovechó para revelar su faceta como deportista y lo que significa el balompié en su vida. “Soy jugadora de fútbol, este deporte es mi vida”, afirmó. Acto seguido, recordó que su infancia estuvo marcada por los logros del capitán del seleccionado. “El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial del 2014 contra Uruguay”, expresó, sumando que ese momento posee un valor nostálgico incalculable: “Nunca lo olvidaré”. La hija del jefe de Estado describió la pasión que sentía por el mediocampista cuando era niña, detallando que llegó a realizar diferentes dinámicas inspiradas en él. “Te escribía cartas todos los días y bailaba ‘rastastas’ como tú”, señaló en la grabación.

El esperado encuentro en Bogotá

La joven futbolista también expuso una particularidad técnica que la conecta con el ‘10’ del equipo ‘Tricolor’. “James, tenemos algo en común, soy zurda como tú”, puntualizó, argumentando que esa coincidencia incrementó su deseo de tomarse una foto con él en el evento. Al describir el instante en que logró acercarse al jugador en la base aérea al momento de los saludos, desmintió cualquier tipo de desplante o incomodidad con el deportista, por lo que simplemente expresó lo que sintió en el instante, que fue pedir una foto, aunque al parecer no fuera el momento indicado. “Cuando vi que estabas cerca, los ojos se me iluminaron. Eres mi héroe, mi referente, porque he empezado a jugar fútbol y cuando me diste la mano por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco”, reconoció. Además, cuestionó la oleada de comentarios negativos en las redes: “¿Cómo va a estar triste viendo la selección? Mi felicidad era máxima”, detalló.

Para certificar la buena sintonía del encuentro, exhibió una indumentaria oficial que recibió junto a su progenitor por parte de la organización deportiva. “Acá está la camiseta que de la Federación de ustedes nos regalaron a mi papá y a mí, todo firmado”, apuntó. En otras noticias: Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá

Una solicitud a la unidad del país tras la polémica

En el tramo final del video, la menor hizo una solicitud a la afición colombiana para que deje de lado las controversias y apoye de forma unánime al plantel de cara a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. “A toda Colombia le digo, a nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, señaló. La joven pidió explícitamente mantener una actitud constructiva y un entorno digital saludable alrededor de las figuras del equipo y del cuerpo técnico. “Necesitamos a James, a Lucho, a Quintero, a Montero, a Ospina, a Vargas, a Néstor Lorenzo y a todos los deportistas que nos representan internacionalmente”, afirmó, añadiendo la petición de: “Vamos a darle siempre el mejor ánimo, la mejor actitud y todo el apoyo positivo en redes”. Antonella cerró su mensaje manifestando su deseo de ver al equipo triunfar y expresando su esperanza de conseguir, finalmente, la ansiada instantánea con el volante colombiano. “Cuando vuelvan del Mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá allí me pueda tomar la foto... Muchas gracias por jugársela por Colombia”, concluyó. Le recomendamos leer: Tres pruebas de fuego: análisis de los rivales de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

El rechazo a las “agresiones” y respaldo institucional de la FCF

El pronunciamiento de la hija del mandatario coincidió con la postura oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, entidad que emitió un comunicado para frenar las “interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega de la bandera nacional”. La organización fue enfática al señalar que su prioridad “es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”, rechazando de manera categórica los señalamientos contra los futbolistas por sus interacciones en el acto institucional. Asimismo, la FCF recordó que este tipo de ceremonias son procedimientos tradicionales e históricos que se desarrollan “en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”.

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