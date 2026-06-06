Tragedia en Medellín: intendente retirado mató a dos policías

Dos integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá murieron en un confuso episodio de fuego amigo ocurrido en la noche de este viernes 5 de junio en el occidente de Medellín cuando realizaban trabajos para recuperar un vehículo reportado como robado. Los hechos se registraron hacia las 10:30 pm en la carrera 80A con calle 41, en el sector de Laureles. Residentes de la zona alertaron sobre un intenso intercambio de disparos, sin imaginar que los involucrados eran miembros de la misma institución. Las víctimas fueron identificadas como la subintendente Yuli Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata, adscritos al grupo de Automotores de la Sijín. Ambos adelantaban el seguimiento a una camioneta que había sido reportada robada, con el propósito de verificar su situación, recuperar el vehículo y capturar a los posibles responsables.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados llegaron al lugar vestidos de civil. En ese momento, un sujeto que sería un intendente jefe ya retirado que perteneció al Grupo de Protección a Personas de la Policía Metropolitana, y viajaba dentro de la camioneta mientras escoltaba a un comerciante, los atacó. Conozca: “Mi hijo no puede esperar más”: niño de 2 años sigue a la espera de remisión en Medellín El exuniformado activó un arma de fuego de su propiedad contra los dos investigadores. Giraldo y Zapata resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un centro asistencial, donde posteriormente fallecieron debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades informaron que, además del intendente jefe retirado, fueron capturadas otras dos personas que se encontraron dentro del vehículo: un comerciante, quien sería la persona protegida por la escolta, y un acompañante.

Dentro de las capturas, figuró el intendente jefe retirado (gorra negra). FOTO: suministrada.

Durante el procedimiento fueron incautadas tres pistolas calibre 9 milímetros y cuatro teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia de los investigadores para esclarecer las circunstancias del caso.