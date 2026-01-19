x

Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio?

Al parecer, la otra implicada habría entregado las frambuesas al domiciliario por orden de Zulma Guzmán.

  • Otra mujer implicada en el caso de Zulma Guzmán- FOTO: Captura de video- Caracol Radio
    Otra mujer implicada en el caso de Zulma Guzmán- FOTO: Captura de video- Caracol Radio
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Avanzan las investigaciones por el caso de Zulma Guzmán, la principal sospechosa de un envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos menores de edad en el mes de abril, en Bogotá.

Guzmán fue rescatada en el río Támesis, en Londres (Reino Unido), luego de que se evidenciara que se encontraba aparentemente en peligro. Por esta razón, fue trasladada a un centro médico, donde se recuperó para dar inicio al proceso de judicialización correspondiente en Colombia.

Sin embargo, otra mujer estaría involucrada en este caso. Se trataría de Zenaida Vargas Pava, quien al parecer habría entregado al domiciliario el paquete con la fruta envenenada.

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación; ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”, explicó el domiciliario, según reveló Caracol Radio.

Espere ampliación...

Temas recomendados

Homicidio
Menores de edad
Envenenamiento
Colombia
Bogotá
Zulma Guzmán
