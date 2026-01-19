Pilas: así funcionará el pico y placa que vuelve este lunes en Medellín

La medida del pico y placa, suspendida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, vuelve a entrar en vigencia en Medellín y su área metropolitana este lunes. Así lo anticiparon las autoridades de movilidad, quienes recordaron que a partir de este 19 de enero la disposición aplicará nuevamente con normalidad. Dado que todavía no se ha efectuado la rotación que regirá para el primer semestre de este 2026, durante el mes de enero seguirá vigente la rotación del segundo semestre de 2025. Le puede interesar: ¡Ojo! Así quedaron las tarifas del Túnel de Oriente y peajes de Las Palmas y Santa Elena en 2026 Esto quiere decir que, en el caso de los carros particulares, los lunes no podrán circular aquellos cuyas placas terminan en 6 y 9; los martes, aquellos que terminen en 5 y 7; los miércoles, 1 y 8; los jueves, 0 y 2; y los viernes, 3 y 4.

Esta misma distribución de números aplica para las motos, pero para el primer número de sus placas. La medida se aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y las sanciones económicas entrarán en vigencia desde el primer día de la reactivación, pues no habrá semana de multas pedagógicas. Lea también: En el Valle de Aburrá hay 1,8 millones de vehículos más que hace 20 años, ¿cómo manejar el tráfico?

Multas

Para los infractores, la norma contempla multas de hasta $633.111, equivalente a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB). Los vehículos también pueden ser inmovilizados. Actualmente, por el área metropolitana del Valle de Aburrá transitan unos 2,3 millones de vehículos, mientras que la cifra hace 20 años apenas llegaba al medio millón. A ese ritmo de crecimiento del parque automotor no hay forma de seguirle el ritmo en vías o en ampliación de transporte público, por lo que los problemas de movilidad, especialmente las congestiones, pero también la accidentalidad, se ha disparado en la región.

Con la medida del pico y placa se espera que por lo menos el 20% del parque automotor de la región salga de circulación por lo menos un día a la semana. En Medellín, a diferencia de como ocurre en ciudades como Cali o Bogotá los particulares no pueden pagar una tarifa para saltarse el pico y placa. Los mandatarios de estas ciudades han defendido esta estrategia argumentando que por la restricción del pico y placa en algunos hogares optan por comprar más de un vehículo, generando más congestión y contaminación. Además, con los recursos recaudados en estos cobros se puede financiar el mejoramiento de las vías y del transporte público. Sin embargo, en Antioquia esas medidas aún no están contempladas.

