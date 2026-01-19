Pilas: así funcionará el pico y placa que vuelve este lunes en Medellín

La medida del pico y placa, suspendida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, vuelve a entrar en vigencia en Medellín y su área metropolitana este lunes. Así lo anticiparon las autoridades de movilidad, quienes recordaron que a partir de este 19 de enero la disposición aplicará nuevamente con normalidad.
Dado que todavía no se ha efectuado la rotación que regirá para el primer semestre de este 2026, durante el mes de enero seguirá vigente la rotación del segundo semestre de 2025.
Esto quiere decir que, en el caso de los carros particulares, los lunes no podrán circular aquellos cuyas placas terminan en 6 y 9; los martes, aquellos que terminen en 5 y 7; los miércoles, 1 y 8; los jueves, 0 y 2; y los viernes, 3 y 4.