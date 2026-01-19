x

La hipocresía de Davos: se esperan 1.000 vuelos adicionales en jets privados a un foro donde uno de los temas claves es el cambio climático

Mientras Suiza tiene una logística especial para la llegada en tren a uno de los eventos más importantes de economía, líderes mundiales llegarían en jets privados, aumentando las emisiones de gases contaminantes.

    De acuerdo con Greenpeace, en los últimos años se ha triplicado el uso de jets privados para llegar a Davos, Suiza. Fotos: Greenpeace y Foro Económico Mundial
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
La 56.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) se celebrará del 19 al 23 de enero de 2026 en Davos, Suiza, bajo el lema “El espíritu del diálogo”. A pesar de que uno de los ejes centrales del encuentro es debatir cómo “construir prosperidad dentro de los límites planetarios”, la cumbre enfrenta duras críticas por la creciente huella de carbono de sus asistentes.

De acuerdo con un informe de Greenpeace, el uso de jets privados podría convertir el encuentro en una bomba climática, pues hay un crecimiento alarmante de estos viajes en los últimos años, triplicándose desde 2023.

Lea también: Previa a Davos: el 53% cree que la economía global se debilitará en 2026

Según la ONG ambientalista, en el 2023 se registraron 227 vuelos de jets privados vinculados al foro, cifra que ascendió a 628 en 2024 y alcanzó los 709 vuelos en 2025.

Para el 2026, aunque Greenpeace prevé que 1 de cada 4 participantes llegará al evento en avión privado, siendo esto una cifra alrededor de 750 aviones teniendo en cuenta que se esperan cerca de 3.000 líderes globales para el FEM del 2026, pero el aeropuerto de Zúrich (Suiza) le confirmó a medios internacionales y organizaciones como Ok Green que se esperan en esta semana aproximadamente 1.000 vuelos adicionales dominados por jets privados, aeronaves estatales y traslados en helicóptero.

Aunque se creería que este incremento está relacionado a una mayor presencial de líderes globales, Greenpeace denuncia que este aumento no se debe a una mayor asistencia, sino a que las aeronaves son utilizadas de manera ineficiente como “taxis aéreos”, realizando múltiples trayectos cortos de ida y vuelta durante la misma semana.

Para esta organización ambiental, el impacto ambiental de estos traslados es desproporcionado en comparación con el transporte convencional, pues, según estudios, un solo vuelo privado desde Arabia Saudita hasta Davos puede producir más de 42 toneladas de CO₂, lo que equivale a las emisiones anuales de siete ciudadanos europeos promedio.

Otro dato que deja el análisis de Greenpeace es que el 70 % de estas rutas podrían haberse realizado en tren en una sola jornada, lo que evidencia una “ineficiencia extrema” por parte de los líderes que dicen buscar soluciones al cambio climático.

Sobre este tema, portales como The Logistics World destacan la logística ferroviaria para ingresar a Davos, destacando los trenes suizos (Servicios SBB) con las estaciones Davos Platz y Davos Dorf que inclusive tienen conexión con Zúrich, además de trenes internacionales de alta velocidad como el TGV Lyria que puede facilitar la llegada desde otros países como Francia. El tren panorámico Glacier Express también está conectado con Davos, aunque este tiene un fin más turístico.

Cristina Arjona, coordinadora de Greenpeace, ha calificado esta situación como “pura hipocresía”, señalando que mientras los líderes discuten sobre la transición energética y la protección de la biodiversidad, “intoxican el planeta” con sus métodos de transporte.

Ante este escenario, organizaciones ambientales internacionales han exigido a los gobiernos medidas urgentes como la implementación de impuestos efectivos a los vuelos de lujo (jets privados, primera y clase business), el apoyo al Convenio Fiscal de las Naciones Unidas para establecer normas sobre la riqueza extrema hacia 2027 y la reasignación de dichos ingresos fiscales para financiar el transporte público y fortalecer la justicia climática global.

¿Cuáles son los ejes temáticos de Davos 2026?

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial de Davos 2026, que se celebra bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, ha estructurado su agenda en torno a cinco temas claves entre los que están la cooperación en un mundo más disputado, el desbloqueo de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, la implementación de la innovación a escala y de manera responsable y la construcción de prosperidad dentro de los límites planetarios.

Este último eje espera tratar sobre la necesidad de promover sistemas energéticos, naturales e hídricos seguros además de examinar la contradicción entre el crecimiento económico y los límites del planeta, cuestionando cuánto está dispuesta a ceder la sociedad para asegurar un futuro saludable y una transición hacia una matriz energética más limpia.

Siga leyendo: Petro canceló de nuevo su participación en el Foro Económico de Davos; esta es la razón

