Del festejo al desempleo: el drama de tres futbolistas afectados por la reducción de cupos en los clubes colombianos

El fútbol colombiano celebra ascensos, títulos y hazañas dentro de la cancha, pero fuera de ella atraviesa uno de sus momentos más sensibles y dolorosos. Mientras los estadios se llenan de emoción, decenas de futbolistas viven hoy la otra cara del espectáculo: la del desempleo, la incertidumbre y el miedo al futuro. El caso de Wílmar Cruz se convirtió en símbolo de esta realidad.
El delantero, de 32 años, anda en busca de club y con los cupos reducidos parece una labor titánica.
“Esa reducción nos dejó a muchos jugadores desempleados, buscando oportunidades para seguir sacando adelante a nuestras familias”, dijo el jugador, dejando al descubierto una herida que no solo es personal, sino colectiva. Su salida no obedece a bajo rendimiento ni a una decisión técnica puntual, sino a una determinación estructural que sacude al fútbol profesional colombiano: la reducción de los planteles de 30 a 25 jugadores.