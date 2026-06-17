“Yo sí la veía pálida (...) ellos lo normalizaron”: esteticista que asistió cirugía de Yulixa Toloza

”¿Dónde está mi amiga?”, fue una de las preguntas que le hizo saber a Colombia que Yulixa Toloza, de 52 años, había desaparecido en Bogotá luego de practicarse una cirugía estética en un local conocido como Beauty Láser. Ahora, más de un mes después de conocerse que murió, hay dos capturados, dos prófugos y una testigo “estrella”.
La testigo, identificada con el nombre ficticio de “Gabriela” por razones de seguridad, se convirtió en pieza clave dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por la desaparición y muerte de la paciente.
En entrevista con La FM, la esteticista y auxiliar de enfermería relató que trabajaba desde hacía cuatro meses en el establecimiento Beauty Láser Estética M.L. y que participó en la preparación de Yulixa antes de la cirugía.
Según explicó, la paciente llegó al lugar en horas de la mañana para someterse a una lipólisis láser, procedimiento que, afirmó, era realizado habitualmente por el médico Eduardo David Ramos y un anestesiólogo conocido como Leonardo o Leo.