Avanza el caso Yulixa Toloza: Fiscalía llevará a juicio a dos hombres por ocultar el vehículo en el que trasladaron su cuerpo

El proceso judicial por la muerte de Yulixa Toloza Rivas, la mujer que falleció luego de someterse a una cirugia estetica en un establecimiento que no estaba autorizado, continúa avanzando. El próximo martes, 28 de julio, está prevista la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicitará llamar a juicio a Kelvis Sequera y Jesús Hernández, señalados de participar presuntamente en el ocultamiento de una de las principales evidencias del caso. El documento del ente investigador señala que “estando en establecimiento de belleza la señora Tolosa Rivas entró en una crisis de salud como consecuencia de la intervención denominada lipólisis láser, la cual la conllevó posteriormente a la muerte”. Enterese: “Sin cadáver no hay delito”: la frase del anestesiólogo que ordenó tirar el cuerpo de Yulixa Toloza La investigación sostiene que, una vez la mujer entró en estado crítico, fue subida a un vehículo de placas UCQ340 por María Fernanda Delgado, Leodelvis Acosta Rodríguez, Edinson Torres y Eduardo Ramos Carías, quienes posteriormente abandonaron el lugar. Precisamente, uno de los nuevos detalles que revela el escrito de acusación es la identidad del presunto anestesiólogo. La Fiscalía identifica a Leodelvis Acosta Rodríguez, conocido como alias Leo, y sostiene que habría participado en el traslado de Yulixa Toloza y en las órdenes para ocultar el vehículo involucrado en el caso.

El recorrido que reconstruyó la Fiscalía del caso Yulixa Tolosa

La ubicación del automóvil fue establecida gracias a la activación delMecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una herramienta que permitió rastrear el recorrido del vehículo tras la desaparición de la mujer. Lea más: ¿Qué mató a Yulixa Toloza? La belleza y la necesidad de una sociedad que no deja de corregir el cuerpo. De acuerdo con la Fiscalía, la trazabilidad mostró que el primer destino fue Apulo (Cundinamarca). Posteriormente, el vehículo regresó a Bogotá y, durante la madrugada del 14 de mayo, emprendió un nuevo recorrido hacia Cúcuta. Todo ese desplazamiento, quedó documentado en un informe de policía judicial que reconstruyó el trayecto del automóvil. La acusación sostiene que, una vez el vehículo llegó a San José de Cúcuta, fue guardado en el garaje de una vivienda perteneciente a Yaneth Montagut Guerrero. Desde allí debía ser recogido por Kelvis Sequera y Jesús Hernández -quienes estarán en la audiencia-con el propósito de “destruirlo, ocultarlo y modificarlo”, siguiendo instrucciones que, presuntamente, habrían impartido María Fernanda Delgado y Edinson Torres. También se asegura que ambos hombres recibió una remuneración por ejecutar esas órdenes, esos acuerdos quedaron registrados en conversaciones de WhatsApp y otros archivos que fueron entregados voluntariamente a las autoridades por los propios procesados durante la investigación.

Los detalles que enfrentan Kelvis Sequera y Jesús Hernández

La Fiscalía acusó a Kelvis Sequera y Jesús Hernández como presuntos autores, en concurso heterogéneo y sucesivo, de los delitos de favorecimiento y ocultamiento, alteraciones o destrucción de elemento material probatorio. El primero sanciona a quien, conociendo la comisión de un delito y sin haber participado previamente en él, ayude a eludir la acción de la justicia o entorpezca la investigación. El segundo castiga a quien oculta, altere o destruya pruebas con el fin de impedir que sean utilizados durante el proceso penal. Con la audiencia prevista para el 28 de julio, el caso entra en una nueva etapa judicial en la que un juez definirá si existen méritos suficientes para que los dos procesados enfrenten un juicio por los hechos que, según la Fiscalía, buscaron dificultar el esclarecimiento de la muerte de Yulixa Toloza. Siga leyendo: Fiscalía revela detalles de ADN, cabellos y facturas halladas en el vehículo que transportó a Yulixa Toloza Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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