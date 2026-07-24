Avanza el caso Yulixa Toloza: Fiscalía llevará a juicio a dos hombres por ocultar el vehículo en el que trasladaron su cuerpo

El proceso judicial por la muerte de Yulixa Toloza Rivas, la mujer que falleció luego de someterse a una cirugia estetica en un establecimiento que no estaba autorizado, continúa avanzando. El próximo martes, 28 de julio, está prevista la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicitará llamar a juicio a Kelvis Sequera y Jesús Hernández, señalados de participar presuntamente en el ocultamiento de una de las principales evidencias del caso.
El documento del ente investigador señala que “estando en establecimiento de belleza la señora Tolosa Rivas entró en una crisis de salud como consecuencia de la intervención denominada lipólisis láser, la cual la conllevó posteriormente a la muerte”.
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La investigación sostiene que, una vez la mujer entró en estado crítico, fue subida a un vehículo de placas UCQ340 por María Fernanda Delgado, Leodelvis Acosta Rodríguez, Edinson Torres y Eduardo Ramos Carías, quienes posteriormente abandonaron el lugar.
Precisamente, uno de los nuevos detalles que revela el escrito de acusación es la identidad del presunto anestesiólogo. La Fiscalía identifica a Leodelvis Acosta Rodríguez, conocido como alias Leo, y sostiene que habría participado en el traslado de Yulixa Toloza y en las órdenes para ocultar el vehículo involucrado en el caso.