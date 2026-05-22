¿Amiga de Yulixa Toloza era reclutadora de pacientes para centro de estética ilegal? Esto respondió

La firma Erazo & Solarte Abogados informó el 21 de mayo de 2026 en Bogotá que asumió la representación legal de Estefanía López Artunduaga, en medio de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, ocurrida después de practicarse una lipólisis láser en el centro de estética ilegal Beauty Láser, ubicado en el sur de la capital. El pronunciamiento se produjo tras la circulación de contenidos en redes sociales en los que se le atribuye a López un supuesto vínculo con los propietarios del establecimiento y un presunto rol como reclutadora de pacientes. Siga leyendo: Fiscalía de Venezuela imputó a capturados por crimen de Yulixa ¿el proceso seguirá en ese país?

De acuerdo con el comunicado, la mujer ha entregado información y elementos probatorios a la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se adelanta por el caso. La defensa señaló que los señalamientos aumentaron luego de su participación en el pódcast “Conducta Delictiva”. “Tras su valiente aparición en el pódcast ‘Conducta Delictiva’ y el aporte de valiosa información y elementos materiales probatorios a la Fiscalía General de la Nación, nuestra representada ha sido víctima de numerosos señalamientos e incluso se tiene conocimiento de la aparición de contenido multimedia en redes sociales que de manera tendenciosa señala una presunta participación en estos lamentables hechos”, indicó la firma de abogados.

Defensa rechaza señalamientos en redes sociales

En el documento, Erazo & Solarte sostuvo que Estefanía López mantenía una relación cercana con Yulixa Toloza y afirmó que ha colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones. La firma agregó que la mujer “aportó información relevante para el esclarecimiento de los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. También rechazó las acusaciones difundidas en plataformas digitales y aseguró que no existen pruebas que vinculen a López con actividades relacionadas con el centro estético. “Resulta profundamente injusto que una persona que decidió colaborar activamente con la búsqueda de verdad y justicia esté siendo objeto de ataques, señalamientos infundados, estigmatización y juicios temerarios en redes sociales, sin sustento probatorio alguno”, expresó Erazo & Solarte Abogados. La defensa indicó además que su representada continuará compareciendo ante las autoridades cuando sea requerida dentro del proceso judicial. “Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía, medios de comunicación y usuarios de redes sociales para que se abstengan de difundir afirmaciones irresponsables que vulneren derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia de nuestra representada”, concluyó el comunicado. De interés: ¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado

Capturados y procesados por el caso Yulixa Toloza

Hasta el momento, cinco personas han sido capturadas dentro de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza. Entre ellas se encuentran María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, señalada como dueña de Beauty Láser; Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, identificado como administrador del establecimiento y pareja de Delgado Hernández; y Eduardo David Ramos, investigado por haber realizado el procedimiento de lipólisis láser. También fueron detenidos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Según las autoridades, Eduardo David Ramos es investigado para establecer si contaba con formación médica para practicar el procedimiento realizado a la víctima. Por otra parte, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado son señalados por la Fiscalía de intentar desaparecer el vehículo utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de Yulixa Toloza, encontrado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca.

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Así ocurrió la desaparición de Yulixa Toloza