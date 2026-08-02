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Así ha bajado el precio de la visa americana B1/B2 en Colombia con el bajón del dólar

La caída del dólar hace que el documento cueste menos, mientras Estados Unidos evalúa implementar un plan piloto para pagar por adelantar citas, ¿cuánto cuesta cada trámite?

  • La visa americana es uno de los documentos más apetecidos para los viajeros colombianos. Foto: Getty.
    La visa americana es uno de los documentos más apetecidos para los viajeros colombianos. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 59 minutos
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La visa para Estados Unidos es un documento altamente demandado por los colombianos para temas de viajes, negocios, turismo, visitas familiares u otros motivos.

Con el precio alto del dólar y el “subidón” de precios que le puso la administración de Donald Trump, estaba encareciéndose cada vez más. Sin embargo, con la caída reciente de la moneda, que se acerca a los $3.000 pesos colombianos, los precios han vuelto a bajar.

Esto no pasa porque el gobierno de Estados Unidos haya cambiado los precios, sino que, como la tarifa se mantiene en dólares, si este baja, esta también.

Para los colombianos que solicitan la visa B1/B2, apta para turismo y negocios, la tarifa de procesamiento continúa en $185 dólares estadounidenses. Cabe recordar que la tarifa no es reembolsable en caso de que la visa sea negada.

Con el precio del dólar de $3.144, el precio sería de cerca de $580 mil pesos colombianos. No obstante, es un precio aproximado, dada la fluctuación permanente de la moneda norteamericana.

¿Cómo funciona el pago de US$ 750 para adelantar la cita de la visa a 10 días?

A su vez, se prepara una medida para adelantar su cita, ya que esta puede demorarse más de un año.

Sin embargo, con un pago de 750 dólares, podrá acceder a una entrevista en diez días hábiles. Este valor es más de cuatro veces el del documento bajo los tiempos habituales de espera.

¿Por qué se implementará el programa piloto para agilizar las citas de la visa?

¿Por qué puede adelantarse ahora? Por un piloto que puso en marcha el Departamento de Estado, que busca aliviar la presión sobre las misiones consulares con mayores tiempos de espera, en momentos en que la demanda global de visas crece, más aún después del mundial y de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La medida ya rige en México, pero Colombia cumple con el perfil de contar con más de un año en los tiempos de espera.

¿Qué recomendaciones debe seguir para la entrevista de la visa en la Embajada?

Hay varios tips o consejos que debe tener en cuenta al momento de sacar su visa:

1. Llenar correctamente el formulario DS-160.
2. Que el código del formulario coincida con el de su cita.
3. Responder solo lo que le preguntan durante la entrevista.
4. Demonstrar que regresará a Colombia.
5. Llevar documentos de respaldo además del pasaporte vigente.
6. Explicar con claridad el propósito del viaje.
7. Evitar tutoriales de TikTok y YouTube.
8. Mantener coherencia en toda la información.
9. Cuidar la fotografía evitando errores comunes.

Para más detalles de cada uno de los puntos, puede leer: Evite que le nieguen la VISA: estos son 10 tips para que le aprueben el trámite

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuánto cuesta la visa B1/B2 para Estados Unidos en pesos colombianos?
La tarifa oficial es de $185 dólares. Con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) cercana a los $3.144 pesos, el costo aproximado en moneda local ronda los $580.000 COP (sujeto a fluctuaciones diarias del dólar).
¿Cómo solicitar la cita prioritaria de visa a EE. UU. en 10 días hábiles?
Mediante el nuevo plan piloto del Departamento de Estado, los usuarios en países con alta congestión consular como Colombia pueden pagar una tarifa especial de $750 dólares para agendar la entrevista en un plazo de diez días.
¿Qué formulario se debe diligenciar para la visa de turismo y negocios?
El documento obligatorio para solicitar la visa de no inmigrante B1/B2 es el formulario DS-160. Es indispensable que la confirmación de este código coincida exactamente con la información registrada en la cita consular.

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