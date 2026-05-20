Cada 32 horas asesinan a una persona LGBTIQ+ en Colombia: estas son las leyes ignoradas y la impunidad que las rodea

Hay personas que antes de salir de casa deben pensar si hoy vale la pena mostrarse tal como son. No se trata solo de decidir qué ropa usar o qué publicar en redes sociales. Para muchas personas LGBTIQ+, esas decisiones están atravesadas por el temor a una agresión, una amenaza o una humillación pública.
Un informe presentado por Caribe Afirmativo pone el foco justamente en esa violencia cotidiana que suele pasar desapercibida y que, según la organización, crea las condiciones para ataques más graves. El documento, titulado “Sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”, registró más de 4.000 hechos violentos durante 2025 en Colombia.
Dentro de esas cifras aparecen 270 homicidios y feminicidios. En promedio, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 32 horas.
Pero el informe insiste en que reducir el problema únicamente a las muertes deja por fuera una realidad mucho más amplia. La violencia, señala la organización, empieza mucho antes: en el rechazo familiar, en la discriminación diaria, en las amenazas por redes sociales, en el miedo constante a ser señalado o expulsado de ciertos espacios.
Uno de los hallazgos que más preocupa tiene que ver con los hogares. Lejos de ser lugares seguros, muchas veces son el primer escenario de agresión. Durante el último año se documentaron 1.531 casos de violencia intrafamiliar contra personas LGBTIQ+.
Las mujeres lesbianas y bisexuales concentraron la mayoría de reportes. También hubo casos contra hombres gais, personas trans y personas no binarias. Según Caribe Afirmativo, en muchos episodios los agresores son familiares cercanos: padres, madres, abuelos, tíos o parejas.