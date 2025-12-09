¿Qué relación tiene Martha Plata, amiga de la familia presidencial, con el empresario chino fotografiado junto a las disidencias?

Hasta ahora, el nombre de Martha Plata Navas se movía en los pasillos de la política y la diplomacia, lejos del radar ciudadano. Sin embargo, su posición dentro del círculo de confianza del presidente Gustavo Petro y las revelaciones recientes sobre los archivos hallados en los dispositivos de alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc, la regresan al centro del debate público, donde en realidad nunca dejó de estar presente.
Martha es hermana de Carolina Plata, considerada la mejor amiga de la primera dama, Verónica Alcocer. La influencia de Carolina en el entorno de Palacio se evidenció cuando obtuvo, a finales de 2022, un contrato millonario con la Presidencia para actividades de protocolo. Esa cercanía familiar dejó a Martha, política de vieja data, conocida por su activa militancia en el petrismo desde hace más de una década, muy bien ubicada dentro del círculo íntimo del poder.