En 25 ciudades y municipios salieron a manifestar su apoyo al expresidente Uribe

La convocatoria para apoyar al expresidente Álvaro Uribe no solo tuvo eco en Medellín, donde sin duda ocurrió la mayor participación, sino en al menos 30 ciudades y municipios. Aunque es cierto también que hubo contrastes entre las marchas de las ciudades principales.
Los simpatizantes en Medellín salieron a movilizarse desde las 9:00 a.m. en La Oriental con la avenida La Playa como punto de encuentro. Desde allí recorrieron el poco más de un kilómetro que separa la avenida de la Plaza de las Luces, donde desembocó la manifestación hasta dispersarse pasado el mediodía. Varias figuras políticas, incluyendo a Jerónimo, uno de los hijos del expresidente, acompañaron la manifestación