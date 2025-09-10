En videos | Así fue el intento de asonada a militares tras hallazgo de mina ilegal a cielo abierto en Putumayo

Hay tensión en Putumayo por el nuevo intento asonada realizado por al menos de 200 personas contra tropas del Ejército Nacional, quienes estaban en operaciones contra la minería ilegal en el municipio de Puerto Guzmán, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital Mocoa.

Los hechos hasta el momento son materia de investigación, aunque fuentes de la institución confirmaron a EL COLOMBIANO que se trataba de algunos uniformados pertenecientes a la Sexta División, y que luego fueron hostigados tras el hallazgo de lo que sería una mina ilegal a cielo abierto.

Videos divulgados en redes sociales evidencian a civiles señalando y recriminando a los militares, amenazando además con quitarles su armamento. Por ello, uno de los uniformados realiza varios disparos al suelo. Justo allí habría resultado herido uno de los ciudadanos.