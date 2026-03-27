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Video | Indignación por violento robo a una familia en el norte de Bogotá: les quitaron la camioneta

En la madrugada de este viernes, una familia que se encontraba en el McDonald’s de la calle 125 con carrera 23 fue interceptada por delincuentes armados, quienes, tras amedrentarlos, huyeron con su vehículo.

  • Los delincuentes se movilizaron en un Mazda de color rojo. Sacaron a los dueños de la camioneta y se llevaron el vehículo. Foto: Captura de video/Redes sociales.
    Los delincuentes se movilizaron en un Mazda de color rojo. Sacaron a los dueños de la camioneta y se llevaron el vehículo. Foto: Captura de video/Redes sociales.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Un video que se ha difundido a través de las redes sociales muestra cómo la inseguridad en Bogotá, en vez de reducirse, cada vez sigue en aumento. En este caso se trata de un robo en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad, donde una familia fue víctima de un violento asalto a mano armada mientras se encontraba en el establecimiento de McDonald’s ubicado en la calle 125 con carrera 23 en la madrugada de este viernes.

Según los reportes preliminares, delincuentes interceptaron a las víctimas y, mediante intimidación con armas de fuego, las despojaron de su vehículo.

El incidente ha generado una fuerte reacción a través de redes sociales, donde se está cuestionando la efectividad de las estrategias de vigilancia y el lema de seguridad de la actual administración de la Alcaldía.

La Secretaría de Seguridad se pronunció

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá se pronunció a través de un mensaje que compartió en la red social de X (antes Twitter), en donde aseguró que “una vez recibida la alerta de este caso en la madrugada de hoy, @PoliciaBogota inició la búsqueda del vehículo hurtado y de los responsables de este hecho delictivo”.

Además, establecieron que desde ya las autoridades adelantan acciones para ubicar y capturar a los responsables de este robo, mientras avanzan en la recolección de material probatorio para detener a los implicados.

“Con base en la información disponible, SIJIN y SIPOL avanzan en la recolección de los elementos que permitan su captura”, indicaron fuentes oficiales.

Señalaron que, de acuerdo con la verificación realizada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el vehículo (el Mazda rojo) en el que se movilizaban los presuntos delincuentes portaba placas falsas.

¿Qué dijo el alcalde?

Por su parte, el alcade Carlos F. Galán ya se pronunció sobre el tema. En un mensaje que compartió a través de su cuenta de X, aseguró que “la @PoliciaBogota y @SeguridadBog están al frente de este caso. Ya se determinó que las placas del carro rojo, usado para el robo, son falsas, y se está trabajando en la identificación de los delincuentes”.

Lea también: Histórico abrazo de perdón en la JEP: familiares de víctima de ‘falsos positivos’ abrazaron a compareciente en Medellín

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